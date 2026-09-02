飼育員に特製のヘアアレンジをしてもらった馬の姿が、SNSで話題となっている。

【映像】三つ編み＆ちょんまげ姿の馬（複数カット）

見事なヘアアレンジで、おしゃれなたてがみを披露してくれたのは浜松市動物園（＠hamamatsuzoo）のポニー、チャチャちゃん（24歳）。

実はこれは、飼育員特製の“暑さ対策”だという。チャチャちゃんは毛量が多い上に、ひなたぼっこも好きなため、飼育員が「少しでも風通しが良くなれば…」と思い、三つ編みにしてあげているそうだ。

暑さ対策でちょんまげをしている馬の姿

ほかにも、黒い毛並みがステキなミニチュアホースのクロゴマくん（7歳）は、ちょんまげスタイルに。クロゴマくんは体が小さくて地面の熱を受けやすいのと黒い毛で熱を集めやすいため、同じく暑さ対策でちょんまげに結んでいるそう。

とっても優しくて、おっとりしたチャチャちゃんは編まれている間、じっと待ってくれているそうだが、クロゴマくんは、長く待つことがちょっと苦手だという。動き回るクロゴマくんに合わせて、飼育員も中腰で結ぶため腰が痛くなってしまうと明かしている。

動画を見た人からは「オシャレー！」「なかなか素敵でカッコいい」「遊び心のある取り組み」「三つ編みが綺麗」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA Morning』より）