【カルディ】秋の新作は当たり連発！アレンジ無限大の「あおさの醤油」は絶対買い
YouTubeチャンネル「なかべぇ」が、「【カルディ】秋の新商品はあたりが多い✨アレンジ自在の数量限定調味料がオススメすぎる～‼️」と題した動画を公開した。カルディマニアのなかべぇ氏が、秋の新商品やオススメ品を紹介し、数量限定の「あおさの醤油」の多彩なアレンジレシピなどを披露している。
動画内で特に注目を集めたのは、数量限定商品の「磯が香る あおさの醤油」。なかべぇ氏は「ほんのり甘いまろやかな醤油だからお刺身に合う」と語り、生マグロとオクラの和え物を手際よく調理。さらに、にんにくとしらすを炒めたパスタや、冷奴へのトッピングなど、手軽で絶品なアレンジを次々と紹介した。
また、季節限定の新商品「白麻辣湯」と、定番の「麻辣湯」の食べ比べも実施。「白麻辣湯」について「クリーミーでコクがあるけどしっかり辛い」と評価しつつ、家族間で好みが分かれたリアルな感想も共有した。他にも「和栗あいす」や「いのち りんご」などの秋スイーツ、国産ストレート果汁を使用した「柚子エードベース」など、季節感あふれる商品が続々と登場している。
動画の後半では、娘の誕生日パーティーに向けて、カルディで購入した白ワイン「レッドウッド シャルドネ」に合わせたメニュー作りも公開。「梨」をすりおろして漬け込んだ唐揚げが家族に大好評だったと振り返り、商品を巧みに使いこなすアイデア満載の内容となった。次回のカルディでの買い物の際に、ぜひ参考にしたい視点が詰まっている。
動画内で特に注目を集めたのは、数量限定商品の「磯が香る あおさの醤油」。なかべぇ氏は「ほんのり甘いまろやかな醤油だからお刺身に合う」と語り、生マグロとオクラの和え物を手際よく調理。さらに、にんにくとしらすを炒めたパスタや、冷奴へのトッピングなど、手軽で絶品なアレンジを次々と紹介した。
また、季節限定の新商品「白麻辣湯」と、定番の「麻辣湯」の食べ比べも実施。「白麻辣湯」について「クリーミーでコクがあるけどしっかり辛い」と評価しつつ、家族間で好みが分かれたリアルな感想も共有した。他にも「和栗あいす」や「いのち りんご」などの秋スイーツ、国産ストレート果汁を使用した「柚子エードベース」など、季節感あふれる商品が続々と登場している。
動画の後半では、娘の誕生日パーティーに向けて、カルディで購入した白ワイン「レッドウッド シャルドネ」に合わせたメニュー作りも公開。「梨」をすりおろして漬け込んだ唐揚げが家族に大好評だったと振り返り、商品を巧みに使いこなすアイデア満載の内容となった。次回のカルディでの買い物の際に、ぜひ参考にしたい視点が詰まっている。
YouTubeの動画内容
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