グランピングで起きた「まさかの出来事」が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で33万回再生を突破し、「頼りになる」「素晴らしい！」「無事でよかった…」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：赤ちゃんと犬を連れて『家族旅行』に行った結果→夜、突然犬が吠えたので外を見たら…衝撃的な光景】

家族でグランピングへ行ったら…犬の様子が激変

YouTubeチャンネル「ポメラニアンのポメくん」では、ポメラニアンの『ポメ』くんとご家族の暮らしが紹介されています。ある日、ポメくんは、赤ちゃんも一緒に家族旅行へ出かけました。

今回の宿泊先は、自然に囲まれたグランピング施設。家族みんなで穏やかな夜を過ごし、ゆったりとしたひとときを楽しんでいたそうです。

ところが、しばらくするとポメくんが突然、窓の外へ向かって吠え始めました。何か気になるものでも見つけたのか、いつになく真剣な様子。

家族も「どうしたの？」と驚きながら、その視線の先を確認することにしました。

視線の先にあったのは…想定外の光景

すると、そこには誰も予想していなかった光景が。なんと夜空を赤く染めるほど、ゴウゴウと燃え上がる火が見えたのです。

施設の近くで火事が起きており、ポメくんがいち早く異変を察知していたのでした。ご家族はすぐに通報。しかも、その通報は一人目だったそうです。

ポメくんの鋭い感覚が異変に気づかせてくれたことで、火事への対応を早めることができました。

楽しいはずの旅行中に起きたまさかの出来事。それでも、家族のそばにいたポメくんが大切な役割を果たしてくれた一夜となりました。

温かな旅の締めくくり

翌朝は、前夜の騒ぎを感じさせない穏やかな時間を迎えました。火事を見つけて家族に知らせたポメくんも、朝はのんびり。

花畑では赤ちゃんとのツーショット撮影にも挑戦。ポメくんは可愛らしいポーズを決めてくれましたが、赤ちゃんはなかなかじっとしていられません。お互いの息がぴったり合うまでには、少し時間がかかったようです。

大きな異変を知らせてくれた頼もしいポメくんですが、最後は赤ちゃんと一緒に過ごす、いつもの可愛い一日へと戻ったのでした。

この投稿には、「お手柄でしたね」「家族を守ってくれたんですね」「ご褒美いっぱいもらってね」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「ポメラニアンのポメくん」には、他にもポメくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ポメラニアンのポメくん」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。