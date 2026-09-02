漫画家のりえ太郎さんの漫画が、インスタグラムで500以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

電車内で、隣の人の迷惑になるような足の組み方をして座っている男性がいました。それを見た作者は、男性の隣に座っている女性が「ある行動」をしないかと妄想して…という内容で、読者からは「今度、現実でやってみたい（笑）」「私、やったことあります！」などの声が上がっています。

思わず気になった、電車内の光景

りえ太郎さんは、インスタグラムで作品を発表しています。著書には、「元SAPIXママ 中受伴走1095日」（講談社）、「ギャグ漫画家の母が初めて中受伴走をしてみたら」（幻冬舎）があります。りえ太郎さんに作品について話を聞きました。

Q.今回の漫画を描いたきっかけを教えてください。

りえ太郎さん「実際に漫画のような状況を見かけて、『隣の人は迷惑だろうな』と思ったことがきっかけです」

Q.電車内で、作中のような男性を見かけることはよくありますか。

りえ太郎さん「たま～に見かけますね」

Q.そんな姿を見て、どのような気持ちになりますか。

りえ太郎さん「『もう少し周囲に配慮できないのかな』と、心の中で酷評しています」

Q.ご自分の隣で、このような座り方をされた経験はありますか。

りえ太郎さん「あります。はっきりとは覚えてはいませんが、『嫌だな』と思いながら、靴底が当たらないように自分の服を避けていたと思います」

Q.もし今後、ご自分の隣で同じような場面に遭遇したら、どうしますか。

りえ太郎さん「『これは新作のネタになるかも』と考えるかもしれません（笑）」

Q.作品にはどのようなコメントが寄せられていますか。

りえ太郎さん「『女性の仕返し、自分もやってみたい』という声や、『偶然、靴底同士が当たったことがある。その瞬間、相手がビクッとして慌てて足を下ろした』といった体験談もありました」