意外と知らない高速道路版“青春18きっぷ”。1日1800円で周遊できる「中央道フリーパス」
YouTubeチャンネル「旅するこつあずちゃんねる」が、「【1日1800円】高速道路版青春18きっぷ「中央道フリーパス」を紹介！」と題した動画を公開した。動画では、NEXCO中日本が提供する周遊パスの実態と、長野・静岡・山梨方面をお得に巡る具体的な活用法を解説している。
「中央道フリーパス」とは、特定エリア内の高速道路が定額で乗り放題になるサービスである。紹介されたのは「信州まつもと共通宿泊商品券付ドライブプラン」の中の「南信州プラン」。料金は普通車で1万5400円だが、うち1万円分は指定宿泊施設で使える共通宿泊券となっている。そのため、実質5400円で3日間、高速道路が無制限で利用可能となる。動画内では、単純に東京方面から松本まで往復するだけでも「元は取れるかも」とそのお得さを強調した。
一方で、利用におけるいくつかの制約も指摘された。上信越自動車道が利用不可であることや、圏央道の連続利用ができず八王子西インターでの乗り直しが必要になる点が挙げられた。さらに、宿泊施設は松本か上高地の指定4施設に限られ、「1部屋2名以上」の条件があるため、出張や一人旅では使えない。申し込みも「1か月前から7日前」までに行う必要があり、ゴールデンウィークや年末年始などの繁忙期は対象外となる。
動画の後半では、このパスを使ったおすすめの観光地が紹介された。松本市の「国宝松本城」や小淵沢の豊かな自然、富士山を望む河口湖周辺に加え、最も元が取りやすいルートとして静岡県東部を提案。日本で唯一の急勾配を上る鉄道システム「アプト式」を採用した大井川鐵道や、ソウルフードである「静岡おでん」など、多彩な見どころが語られた。
知る人ぞ知る「中央道フリーパス」は、いくつかの条件をクリアすれば、破格の安さで広範囲の周遊旅行を実現できる仕組みである。制度の裏側を正しく理解することで、交通費を抑えつつ充実した旅程を組むための強力な選択肢となる。
「中央道フリーパス」とは、特定エリア内の高速道路が定額で乗り放題になるサービスである。紹介されたのは「信州まつもと共通宿泊商品券付ドライブプラン」の中の「南信州プラン」。料金は普通車で1万5400円だが、うち1万円分は指定宿泊施設で使える共通宿泊券となっている。そのため、実質5400円で3日間、高速道路が無制限で利用可能となる。動画内では、単純に東京方面から松本まで往復するだけでも「元は取れるかも」とそのお得さを強調した。
一方で、利用におけるいくつかの制約も指摘された。上信越自動車道が利用不可であることや、圏央道の連続利用ができず八王子西インターでの乗り直しが必要になる点が挙げられた。さらに、宿泊施設は松本か上高地の指定4施設に限られ、「1部屋2名以上」の条件があるため、出張や一人旅では使えない。申し込みも「1か月前から7日前」までに行う必要があり、ゴールデンウィークや年末年始などの繁忙期は対象外となる。
動画の後半では、このパスを使ったおすすめの観光地が紹介された。松本市の「国宝松本城」や小淵沢の豊かな自然、富士山を望む河口湖周辺に加え、最も元が取りやすいルートとして静岡県東部を提案。日本で唯一の急勾配を上る鉄道システム「アプト式」を採用した大井川鐵道や、ソウルフードである「静岡おでん」など、多彩な見どころが語られた。
知る人ぞ知る「中央道フリーパス」は、いくつかの条件をクリアすれば、破格の安さで広範囲の周遊旅行を実現できる仕組みである。制度の裏側を正しく理解することで、交通費を抑えつつ充実した旅程を組むための強力な選択肢となる。
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