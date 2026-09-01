ファミリーマート、創業45周年で18ブランドとコラボ / 焼肉のたれ味ファミチキ、パンチョ監修チーズナポリタン、ゴディバ、ペヤングなど18商品

ファミリーマートは9月1日に創業45周年を迎えた。それを記念し、18ブランドとコラボした18商品を、同日から順次発売している。

同社のコラボレーションとしては過去最多で、日清食品の焼きそば「U.F.O.」のソースに入っているオイルを使ったそばめしや、エバラ食品工業で販売している焼肉のたれ「黄金の味」の味わいを再現した「ファミチキ」などを展開する。

今回コラボレーションするブランドは「U.F.O.」や「ペヤング」、「パイの実」、「ゴディバ」、「味ぽん」、「エバラ黄金の味」など。外食からは、ナポリタン専門店「パンチョ」とも手を組む。

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同社が発売した初のコラボレーション商品は、2000年8月に大塚食品と手を組んだ「ボンカレーパン」。売上アップにも寄与しており、今年7月に発売した「ブラックサンダー モチザクチョコクレープ」は、通常の商品と比べて2.1倍の売上を記録した。

今回のコラボレーションでは、約1年かけて準備を進めており、18商品を2週に分けて発売する。販売目標は、対象カテゴリーにおける売上を施策実施前と比べて5～10%増を目指す。

8月31日に都内で行われた発表会で、商品本部長の木下紀之氏は「これだけ幅広いカテゴリーでコラボレーションを実現できたのは、長年の積み重ねだと思う。新しい発見とワクワク感を提供したい」と語った。

以下、商品一覧(価格はすべて税込)。

〈9月1日発売〉

◆エバラ監修 ファミチキ(焼肉のたれ味)(258円)

ファミチキに、「黄金の味」らしい焼肉のたれ味を組み合わせた。

エバラ監修 ファミチキ(焼肉のたれ味)

◆クランキー&ホイップサンド(398円)

ロッテ「クランキー」ブランド監修のサンドイッチ。

◆ゴディバ監修 オペラチョコレートフラッペ(460円)

オペラケーキをイメージしたフラッペ。天面チョココーティング、チョコ&アーモンドアイス、エスプレッソソースの3層仕立て。

◆蒟蒻畑ゼリードリンク ぶどう味(288円)

ぶどう果肉と粒こんにゃくが入った、デザート感のある蒟蒻畑ゼリードリンク。

◆日清のどん兵衛 どんぎつねむすび(248円)

和風カップ麺「日清のどん兵衛」とのコラボレーション。ごはんとおあげは東西でそれぞれ異なる味付けにした。

◆日清焼そば U.F.O.ぶっ濃い濃厚そばめし(198円)

カップ焼そば「日清焼そば U.F.O.」とのコラボ商品。濃厚なソース味のそばめし。

◆パイの実みたいなデニッシュ(180円)

六角形のデニッシュ生地になめらかなチョコを包んで焼き上げた。

◆パンチョ監修 大盛 太麺!チーズナポリタン(598円)

ソースは、トマトをベースにニンニクや香味野菜を使ったやみつきになる味わいに仕上げた。

◆暴君ハバネロ ウマ辛たこ焼(429円)

たこ焼に別添のハバネロパウダーをかける仕立て。暴君ハバネロと同じ旨みを感じるよう、たこ焼にオニオンパウダーなどを使用した。

◆ミルクチョコレートエクレア(238円)

明治チョコレートを使用。チョコクリームを詰めたミルク感のあるエクレア。

◆冷やして食べる 森永ミルクココアバウム(235円)

森永製菓「ミルクココア」の味わいをイメージした。ココアバウム生地にチョココーティングを合わせた。

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〈9月8日発売〉

◆ファミから(味ぽん味)1個(118円)

「ファミから」に、味ぽんのかんきつの酸味を効かせ、肉の旨味を引き立てた。

ファミから（味ぽん味）1個

◆白生コッペパン(カルピスダブルクリーム)(158円)

生クリーム入りの白生コッペパンに、カルピスを使用したクリームとホイップをサンドした。

◆チロルチョコ(ファミマ･ザ･メロンパン風味)(151円)

メロンパン風味チョコの中にバタークッキーとザラメを入れ、メロンパンを再現。

◆生ペヤングソースやきそば(460円)

まるか食品監修ソースを使用。チルドならではの「生麺」で「ペヤング」を再現した。

◆冷やして食べる ふんわりホットケーキ風サンド(278円)

森永製菓「ケーキシロップ」入りのカスタードを加えたクリームや、ケーキシロップソースをサンドした。

◆世にもおいしいチョコブラウニーアイスバー(258円)

ブラウニー風の食感のチョコアイスに、チョコチップを混ぜ込んだ。

◆ポテサラ わさビーフ味(198円)

「わさビーフ」味のポテトサラダ。安曇野産の茎わさびを使用。

「ファミマとコラボ祭」