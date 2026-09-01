鶏肉の価格が過去最高を更新しています。



こうした中、注目されているのがブラジル産の鶏肉です。



国産と比べて価格が手ごろなため、スーパーでは需要が高まっています。



カラッと揚がったジューシーなザンギ。



小樽市の居酒屋で一番人気のメニューです。



（客）「皮も軽くて食べやすい。ニンニクもきいていてお酒が進む味」



使っているのはブラジル産の鶏肉です。





全国のスーパーに並ぶ鶏肉の価格は、２０２４年４月には１００グラム１３４円でしたが、２０２６年８月は１５６円と最高値を更新。



物価高の中で需要が高まり、卸売価格が上がっていることが理由です。



こちらのスーパーでは、国産と比べてブラジル産の方が１００グラム当たり３３円も安く売られています。



（客）「やっぱり安いほうがいいなと思ってブラジル産のを買いますね。子どもがいるので本当は国産の方がいいなという気はしています」



（客）「鶏肉はできればこれくらいの値段でいってほしいなというのはあるし、上がらないでほしい」



しかし、店側はお手頃な価格がいつまで続くのかは見通せないと話します。



（カウボーイ北野店 稲田恒夫店長）「少し上がる可能性もあります。いろんな国が買うようになって上がってきているのかなと思いますけど、なんとか企業努力でこのままでいきたいと思っています」



食卓に欠かせない鶏肉。



厳しい物価高の中で産地よりも価格を重視する動きが広がっているようです。