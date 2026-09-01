ジェイソン・ステイサムが孤島で武装集団を迎撃 “プロ仕様”の罠を仕掛ける『シェルター』本編映像
俳優のジェイソン・ステイサム主演の映画『シェルター』（公開中）から、ステイサム演じる主人公が、孤島へ上陸した武装集団をブービートラップで迎え撃つ本編映像が公開された。
【動画】この記事で紹介している痛快かつ緊張感あふれる本編映像
本作は、国家の“抹殺リスト”に載せられた元特殊部隊員マイケル・メイソンが、英国情報機関MI6を相手に壮絶な戦いを繰り広げるリベンジ・スパイ・アクション。ステイサムがコミカルさを封印し、リアルな銃撃戦や近接格闘、サバイバル術を駆使する“孤高のアウトロー”を演じる。
スコットランド沖の孤島にそびえる灯台で、世間から身を隠すように暮らしていたメイソン。猛烈な嵐の海へ投げ出された少女ジェシー（ボディ・レイ・ブレスナック）を救い、唯一の肉親だった伯父を失った彼女と少しずつ心を通わせていく。
公開された映像では、夜の闇に紛れ、少人数の武装集団がボートで島へ上陸する。いち早く異変を察知したメイソンは、ジェシーをバスルームへ避難させると、自らは侵入者を迎え撃つ。
島の地形を知り尽くしているメイソンは、敵に正面から突っ込むのではなく、各所に仕込んでいたブービートラップを次々と発動。火花と炎が上がるなか、何が待ち受けているのか分からない侵入者たちを翻弄していく。その様子は、家へ押し入った相手を罠で撃退する映画『ホーム・アローン』を思わせるものの、用意されているのはペンキ缶や玩具ではなく、元特殊部隊員による“プロ仕様”の迎撃システムだ。
それまで寡黙に暮らしていたメイソンだが、この襲撃をきっかけに、知られざる過去が明らかになる。かつて英国政府の特殊部隊に所属し、エリート諜報員養成プログラムの初期メンバーとして、“最強の精密機械”の異名を取った人物だった。
島を襲撃したのも、単なる強盗ではない。メイソンに個人的な恨みを抱く元MI6長官マナフォート（ビル・ナイ）が送り込んだ急襲部隊だった。国家直属の精鋭を相手に、メイソンが長年準備してきた罠と戦闘能力を解き放たれる、痛快かつ緊張感あふれるシーンとなっている。
ジェシー役には、『ハムネット』で注目されたボディ・レイ・ブレスナックを起用。監督は『グリーンランド－地球最後の2日間－』などのリック・ローマン・ウォーが務めた。
【動画】この記事で紹介している痛快かつ緊張感あふれる本編映像
本作は、国家の“抹殺リスト”に載せられた元特殊部隊員マイケル・メイソンが、英国情報機関MI6を相手に壮絶な戦いを繰り広げるリベンジ・スパイ・アクション。ステイサムがコミカルさを封印し、リアルな銃撃戦や近接格闘、サバイバル術を駆使する“孤高のアウトロー”を演じる。
公開された映像では、夜の闇に紛れ、少人数の武装集団がボートで島へ上陸する。いち早く異変を察知したメイソンは、ジェシーをバスルームへ避難させると、自らは侵入者を迎え撃つ。
島の地形を知り尽くしているメイソンは、敵に正面から突っ込むのではなく、各所に仕込んでいたブービートラップを次々と発動。火花と炎が上がるなか、何が待ち受けているのか分からない侵入者たちを翻弄していく。その様子は、家へ押し入った相手を罠で撃退する映画『ホーム・アローン』を思わせるものの、用意されているのはペンキ缶や玩具ではなく、元特殊部隊員による“プロ仕様”の迎撃システムだ。
それまで寡黙に暮らしていたメイソンだが、この襲撃をきっかけに、知られざる過去が明らかになる。かつて英国政府の特殊部隊に所属し、エリート諜報員養成プログラムの初期メンバーとして、“最強の精密機械”の異名を取った人物だった。
島を襲撃したのも、単なる強盗ではない。メイソンに個人的な恨みを抱く元MI6長官マナフォート（ビル・ナイ）が送り込んだ急襲部隊だった。国家直属の精鋭を相手に、メイソンが長年準備してきた罠と戦闘能力を解き放たれる、痛快かつ緊張感あふれるシーンとなっている。
ジェシー役には、『ハムネット』で注目されたボディ・レイ・ブレスナックを起用。監督は『グリーンランド－地球最後の2日間－』などのリック・ローマン・ウォーが務めた。