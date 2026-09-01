◇ア・リーグ ホワイトソックス-アストロズ（2026年8月31日 ヒューストン）

ホワイトソックスは31日（日本時間1日）、フィリーズからトミー・ファム外野手（38）、レイズからジェイク・ケイブ外野手（33）を金銭でのマイナー契約で獲得したことを発表した。

3年連続100敗以上から躍進しア・リーグ中地区首位を堅守するチームが、5年ぶり地区Vを見据えシーズン終盤に「ベテラン&中堅」野手を補強した。

両選手は、前所属チームの40人枠に入っていなかったため、トレード期限の8月3日以降でも移籍可能な選手であり、ポストシーズン出場資格も認められている。

38歳のファムは、メッツで開幕を迎えたが成績不振で、9試合出場のみで戦力外通告を受けた。だが、昨季はパイレーツで120試合に出場し、打率.245、52打点、10本塁打をマークした。また、24年にはホワイトソックスで70試合に出場。「出戻り」で古巣に戻ることになった。

33歳のケイブは24年にはロッキーズで123試合に出場。打率．251、37打点、7本塁打の成績を残している。その後、韓国、メキシコなどでもプレーした。

経験豊富な野手2人のバックアップ。その戦略はホワイトソックスの今季の「本気度」を示している。