ネパールで発生した土石流で行方不明となった韓国人9人が勤務していたネパールの水力発電所のトンネルで遺体1体が発見された。犠牲者の国籍など身元はまだ確認されていない。

31日（現地時間）のAFP通信によると、ネパール軍はこの日、バグマティ州のアッパートリシュリ（UT）1発電所のトンネルで遺体1体を収容したと明らかにした。

遺体は、ネパールの救助隊に参加した中国のトンネル救助チームがトンネル内部に約300メートル進入して捜索する過程で発見された。

アッパートリシュリ1発電所は韓国南東発電と斗山エナビリティが建設しているところで、現在連絡が途絶えている韓国人労働者9人もここで勤務していた。

ネパール独立発電事業者協会は、この発電所で576人と連絡が取れなくなり、うち約300人がトンネル内に閉じ込められていると推定している。

同じ日、別の発電所のチリメ水力発電所のトンネルでも遺体2体が収容された。

インドのトンネル救助チームはトンネルの内部約100メートルまで進入したが、トンネルが泥などでふさがっていてそれ以上は進入できなかったと伝えた。