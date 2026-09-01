ネパールと中国の国境近くで８月２６日に発生した大規模な土石流と洪水で、死者は３１日、合わせて９１９人に上った。計４７９３人が行方不明となっている。救助活動は続いているが、犠牲者がさらに増える恐れがある。そんな中、被災地では数々の〝奇跡〟も起きている。

ネパール北部では、土砂とがれきに埋まっていた６歳の少女が、災害発生から３日後に救出された。捜索を続けていた救助隊が、がれきの下からかすかな泣き声を聞きつけて発見。少女は約６０時間にわたり生き埋めになっていたが、無事に救出され、治療を受けた後、両親との再会を果たしたという。２８日にネパール当局が救出時の映像を公開した。

一方、水力発電施設のトンネルなどに取り残された人々の救出活動も続いている。ネパール軍などは、トンネル周辺から作業員ら計２０８人を救出。このうち４３人は外国人だった。生還した作業員の一人は、濁流が押し寄せた際「逃げる時間は２０秒しかなかった」と証言している。

ネパール中北部のヌワコットでは、災害発生から４日目に発電所作業員５人が奇跡的に救出された。ネパールメディア「オンラインカバル」が３０日、報じた。

作業員のサンタマン・ティンさんは、発電所内に濁流が押し寄せた瞬間を「突然、爆弾が爆発したような音がした。何も見えなくなり、呼吸も苦しくなった」と証言。トンネル内には腰の高さまで水や泥、土砂が流れ込んだ。「私も、どうやって外へ飛び出したのか自分でも分かりません」と振り返った。

脱出後も救助は来ず、５人は夜になると再び洪水が来るのを恐れ、高台の岩の隙間に避難。「私たち５人は３晩ずっと岩の隙間で寝ました。４日目になって、ようやく救助されました」と九死に一生を得た。

また、ネパールでは校長の決断が１６４３人の全校生徒を救ったことが３１日、現地メディアで大きく報じられた。ヌワコットのトリブバン・トリシュリ中等学校のラジェンドラ・ダワディ校長は、２６日午前９時１０分ごろ、洪水を警告する電話を立て続けに４本受けた。「大洪水が来ている」と娘を迎えに来た保護者の姿も見て、即座に全校避難を決断。すでに登校していた約９００人の生徒を高台へ逃がすとともに、登校中の生徒を乗せたスクールバスも引き返させた。そのわずか１０分後、濁流が学校を襲い、校舎や寄宿舎は泥とがれきに覆われた。

１６歳の女子生徒ユニシャ・アマティヤさんは、友人に助けられながら高台へ逃げ「私と友人たちは、わずか１０秒の差で助かったんです。目の前で市場が洪水に流されていきました」と証言。校長は「あと１０分遅れていたら、生徒も私も誰一人、今日ここで話すことはできなかったでしょう」と振り返った。

別の学校でも、校長の機転が大勢の命を救った。ダディン地区のバゲシュウォリ中等学校では、洪水が迫っているとの連絡を受けたギャヌ・タパ・マガル校長が即座に避難を決断。朝礼のため集まっていた生徒４１６人と教師２７人を安全な場所へ逃がした。その直後、学校は濁流に襲われ、全１７教室が浸水した。校長は「学校は建て直せます。でも、生徒が無事だったことが何より大切です」と語った。

中国チベット自治区の吉隆県では、中国人民網が３１日、被災した５村の住民４９９人全員が５か所の避難所へ安全に避難したと報じた。一方、中国側の主要被災地域では３０日午前６時時点で「新たな生存者は発見されていない」とされ、ネパールのような〝奇跡の生還劇〟はこれまでのところ、あまり報じられていない。