工藤静香ソロデビュー39周年「これからも自分らしく、しっかりと時を重ねていきたい」
歌手の工藤静香が31日に自身のInstagramを更新し、ソロデビュー39周年を迎えたことを報告。ファンから祝福の声が殺到した。
【写真】工藤静香、プロ級の手料理（7枚）
工藤は「本日、8月31日。 ソロデビュー39周年を迎えました！」と報告。「これまで積み重ねてきた時間を大切な学びとして、これからも自分らしく、しっかりと時を重ねていきたいと思います」と抱負を述べ、「今日まで歩んでこられたのも、いつも応援してくださる皆様のおかげです。心から感謝申し上げます」とあいさつしている。
そんな工藤は、投稿で愛犬・エトワールくんとの仲睦まじい2ショットを公開している。39周年を報告する投稿には、ファンから祝福の声が殺到したほか「ワンちゃんとの写真にほっこりします お二人とも素敵です」「来年はいよいよ40周年！皆で盛り上げていきましょー」といった声も寄せられている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）
【写真】工藤静香、プロ級の手料理（7枚）
工藤は「本日、8月31日。 ソロデビュー39周年を迎えました！」と報告。「これまで積み重ねてきた時間を大切な学びとして、これからも自分らしく、しっかりと時を重ねていきたいと思います」と抱負を述べ、「今日まで歩んでこられたのも、いつも応援してくださる皆様のおかげです。心から感謝申し上げます」とあいさつしている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にソロデビュー。以降、数多くのヒット曲を発表。2000年には当時SMAPとして活動していた木村拓哉と結婚。長女はCocomiの名前でフルート奏者、モデルとして活動、次女はKoki,の名前でモデル、女優として活躍中。
引用：「工藤静香」Instagram（@kudo_shizuka）