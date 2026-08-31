イングランド・プレミアリーグのリバプールは、現地時間8月29日のノッティンガム・フォレスト戦に2-2で引き分けた。

失点のうち1つは第4審判員が交代ボードの操作に手間取っている間に喫し、GKアリソン・ベッカーは怒りのあまりに交代ボードを破壊するに至った。

リバプールは3人を同時交代させようとしていたが、第4審判のティム・ロビンソン氏は交代ボードの準備ができておらず、リバプールは手続きが整うまで待たされた。その間にフォレストが素早くスローインを行い、リバプールの隙を突いてPKを獲得。これが一時勝ち越しのゴールになった。

その後に追いついて引き分けに持ち込んだリバプールだが、アンドニ・イラオラ監督はロビンソン氏の仕事ぶりを猛烈に批判。TNTスポーツの試合後インタビューに対し、「プロの審判員が交代ボードの用意に3分もかかるなんてあってはならない。私たちは2、3分前には交代する選手を伝えていた。その前にプレーが止まったときも交代できなかったので、私は怒っていた。そしてスローインの前に『今やろう』と言った。それなのに、どう説明すればいいのか分からないが、2枚のボードを準備するのに途方もない時間がかかった」と怒り心頭だった。

このPKが与えられていた場面で猛烈な抗議によりイエローカードを受けていたアリソンは、英紙「ザ・サン」によると試合後に「アリソンは交代ボードの一つに怒りをぶつけたようだ。映像には、機材に穴が開くほど強く蹴りつける様子が映っている」と、交代ボードを破壊してしまったとしている。

近年のルール改正により交代枠は5人に増えたものの、ハーフタイムを除き3回までという制限が加わったことにより、3枚替えも珍しくなくなった。第4審判にとっては難しい環境になったが、交代ボードの操作は試合前にシミュレーションを行いリハーサルしておくべきなのかもしれない。（FOOTBALL ZONE編集部）