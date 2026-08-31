【きょうから】「ちいかわ焼き」秋季限定の味が登場 くりまんじゅうのマロン味など季節感あふれる3種の味わい
くりこが運営する「ちいかわ焼き」はきょう31日より、新しい味の「ちいかわ焼き」を期間限定で発売する。
【ほか写真多数】秋の味わいが満載！モモンガ・くりまんじゅう・ラッコの秋季限定味3種
「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷりはさみこみ店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」の店。店舗はえんじ色を基調とした外装で、和風の落ち着いたデザインとなっており、ちいかわ焼きになったちいかわ、ハチワレ、うさぎが出迎える。
秋季限定として、「さつまいも」「渋皮マロン」「パンプキン」の3種類を発売。秋の味覚をぎゅっと詰め込んだ、食欲の秋を彩る、季節感たっぷりの味わいに仕上がっている。
■モモンガ（さつまいも）1個350円（税込）
鹿児島県産さつまいもを使用した、なめらかなクリーム。さつまいもの食感を残し、スイートポテトをイメージしたやさしい甘さに仕上げている。
■くりまんじゅう（渋皮マロン）1個350円（税込）
渋皮栗入りのブラウンマロンクリーム。栗の豊かな風味とラム酒の上品な香りが調和した、本格的な味わいとなっている。
■ラッコ（パンプキン）1個350円（税込）
旬の北海道産かぼちゃにこだわり、なめらかに仕上げたパンプキンクリームに、かぼちゃの角切りを混ぜ込んでいる。かぼちゃの自然な甘みと食感を楽しめる。
また各店舗での販売スケジュールは下記の通り。
【横浜ワールドポーターズ店／名古屋PARCO店】
・モモンガ：8月31日〜9月6日、9月21日〜27日、10月12日〜18日、11月2〜8日
・くりまんじゅう：9月7日〜13日、9月28日〜10月4日、10月19日〜25日、11月9日〜15日
・ラッコ：9月14日〜20日、10月5日〜11日、10月26日〜11月1日、11月16日〜24日
【イオンモール幕張新都心店】
・モモンガ：8月31日〜11月26日
・くりまんじゅう：9月7日〜11月26日
・ラッコ：9月14日〜11月26日
【ほか写真多数】秋の味わいが満載！モモンガ・くりまんじゅう・ラッコの秋季限定味3種
「ちいかわ焼き」は、ふわふわのちいかわ型の生地に、あんやクリームをたっぷりはさみこみ店内でじっくり焼き上げた「ちいかわ焼き」の店。店舗はえんじ色を基調とした外装で、和風の落ち着いたデザインとなっており、ちいかわ焼きになったちいかわ、ハチワレ、うさぎが出迎える。
秋季限定として、「さつまいも」「渋皮マロン」「パンプキン」の3種類を発売。秋の味覚をぎゅっと詰め込んだ、食欲の秋を彩る、季節感たっぷりの味わいに仕上がっている。
鹿児島県産さつまいもを使用した、なめらかなクリーム。さつまいもの食感を残し、スイートポテトをイメージしたやさしい甘さに仕上げている。
■くりまんじゅう（渋皮マロン）1個350円（税込）
渋皮栗入りのブラウンマロンクリーム。栗の豊かな風味とラム酒の上品な香りが調和した、本格的な味わいとなっている。
■ラッコ（パンプキン）1個350円（税込）
旬の北海道産かぼちゃにこだわり、なめらかに仕上げたパンプキンクリームに、かぼちゃの角切りを混ぜ込んでいる。かぼちゃの自然な甘みと食感を楽しめる。
また各店舗での販売スケジュールは下記の通り。
【横浜ワールドポーターズ店／名古屋PARCO店】
・モモンガ：8月31日〜9月6日、9月21日〜27日、10月12日〜18日、11月2〜8日
・くりまんじゅう：9月7日〜13日、9月28日〜10月4日、10月19日〜25日、11月9日〜15日
・ラッコ：9月14日〜20日、10月5日〜11日、10月26日〜11月1日、11月16日〜24日
【イオンモール幕張新都心店】
・モモンガ：8月31日〜11月26日
・くりまんじゅう：9月7日〜11月26日
・ラッコ：9月14日〜11月26日
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