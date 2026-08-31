「プレミアで全然やれるな」「通用しまくってる」惜しい！最高峰で戦う前田大然、初得点まであとわずか…マンU相手に期待感溢れるプレー
現地８月30日に開催されたプレミアリーグ第２節で、前田大然を擁する昇格組のイプスウィッチが、マンチェスター・ユナイテッドと敵地で対戦。29分にリーフ・デイビスが幸先良く先制点を挙げるも、その後にブルーノ・フェルナンデスにハットトリックを許すなど失点を重ね、２−５で敗れた。
今夏にセルティックから加入した前田は、開幕節に続いて左ウイングで先発。開始８分で左サイドを崩せば、23分にタイミング良く裏に抜け出し、ペナルティエリア内で左足を振り抜いたが、GKセンヌ・ラメンスの好守に遭った。
この惜しくもプレミアリーグ初得点を逃したシーンは、『U-NEXT』の公式Xで拡散され、ファンから「前田大然、惜しい！！」「プレミアで全然やれるな。初ゴールも遠くないだろうな」「通用しまくってる」「これ決められるようになったらエムバペなんよ笑」といったコメントが続々と寄せられている。
リーグ開幕２戦を終えて１勝１敗のイプスウィッチは、９月４日に行なわれる次節で遠藤航が所属するリバプールをホームに迎える。日本人対決への期待も高まるなか、28歳の韋駄天FWは、今度こそ世界最高峰のリーグで初ゴールを奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】惜しい！前田の鋭いシュートはマンU守護神のビッグセーブに阻まれる
今夏にセルティックから加入した前田は、開幕節に続いて左ウイングで先発。開始８分で左サイドを崩せば、23分にタイミング良く裏に抜け出し、ペナルティエリア内で左足を振り抜いたが、GKセンヌ・ラメンスの好守に遭った。
この惜しくもプレミアリーグ初得点を逃したシーンは、『U-NEXT』の公式Xで拡散され、ファンから「前田大然、惜しい！！」「プレミアで全然やれるな。初ゴールも遠くないだろうな」「通用しまくってる」「これ決められるようになったらエムバペなんよ笑」といったコメントが続々と寄せられている。
リーグ開幕２戦を終えて１勝１敗のイプスウィッチは、９月４日に行なわれる次節で遠藤航が所属するリバプールをホームに迎える。日本人対決への期待も高まるなか、28歳の韋駄天FWは、今度こそ世界最高峰のリーグで初ゴールを奪えるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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