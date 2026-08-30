劇場版『メダリスト』来年2.19公開決定！ いのりvs光、運命のライバルがついに対決 特報＆ビジュアル解禁
第68回「小学館漫画賞」、第48回「講談社漫画賞」を受賞し、2025年からテレビアニメ化もされたつるまいかだのフィギュアスケート漫画『メダリスト』が、初めて映画化され、2027年2月19日より全国公開されることが決まった。併せて、ティザービジュアルと特報映像が解禁となった。
【動画】ついにいのりと光の直接対決 劇場版『メダリスト』特報
描かれる舞台は、ついに迎える「全日本ノービス大会」。選手・結束いのりとコーチ・明浦路司の前に立ちはだかるのは、「天才少女」と呼ばれる狼嵜光と金メダリストで狼嵜光の専属コーチ・夜鷹純。ライバル同士による氷上の頂点を懸けた直接対決が、圧巻のスケールと映像美でスクリーンに開幕する。
特報映像では、ついに目標である全日本ノービス大会へと挑むいのりと司の覚悟の瞬間が捉えられている。会場を包む独特の緊張感や、最大のライバル・狼嵜光ら強力な選手たちが放つ重圧。そんな中、「あなたには運命を変える力がある」という司の言葉を胸に、いのりは「私、絶対成功させます」と力強く誓う。
テレビアニメ版でもおなじみの、司のパーカーのひもをギュッと握り締めて緊張を解きほぐす姿や、2人が交わすグータッチは、固い絆で結ばれた2人が挑む頂上決戦と熱いドラマの開幕を強く印象づける。
ティザービジュアルでは、鮮やかな赤いスケート衣装に身を包み、決意に満ちた表情でリンクへ向かおうとするいのりと、フェンス越しに力強いまなざしで見守る司の姿が映し出されている。二人三脚で氷上の頂点を目指してきた絶対的な信頼関係と、大舞台「全日本ノービス大会」へ挑む緊張感をダイレクトに伝える、情熱的なビジュアルとなっている。
劇場版『メダリスト』 は、2027年2月19日より全国公開。
【動画】ついにいのりと光の直接対決 劇場版『メダリスト』特報
描かれる舞台は、ついに迎える「全日本ノービス大会」。選手・結束いのりとコーチ・明浦路司の前に立ちはだかるのは、「天才少女」と呼ばれる狼嵜光と金メダリストで狼嵜光の専属コーチ・夜鷹純。ライバル同士による氷上の頂点を懸けた直接対決が、圧巻のスケールと映像美でスクリーンに開幕する。
テレビアニメ版でもおなじみの、司のパーカーのひもをギュッと握り締めて緊張を解きほぐす姿や、2人が交わすグータッチは、固い絆で結ばれた2人が挑む頂上決戦と熱いドラマの開幕を強く印象づける。
ティザービジュアルでは、鮮やかな赤いスケート衣装に身を包み、決意に満ちた表情でリンクへ向かおうとするいのりと、フェンス越しに力強いまなざしで見守る司の姿が映し出されている。二人三脚で氷上の頂点を目指してきた絶対的な信頼関係と、大舞台「全日本ノービス大会」へ挑む緊張感をダイレクトに伝える、情熱的なビジュアルとなっている。
劇場版『メダリスト』 は、2027年2月19日より全国公開。