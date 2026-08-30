「トミヤスがアーセナルでプレーできた理由の一つは…」英国人記者が“歴史的な日本人コンビ”鎌田大地＆冨安健洋を評価！「カマダは少し控えめだった」【現地発】
８月28日、私はロンドンのセルハースト・パークを訪れ、プレミアリーグ第２節のクリスタル・パレス対マンチェスター・シティの一戦を取材した。
クリスタル・パレスは、昨季まで指揮を執ったオリバー・グラスナー監督がチームを去り、新たにピエール・セージュ監督を招聘した。RCランスを率いた昨季、リーグ・アンの年間最優秀監督に選出されている。
とはいえ、プレミアリーグで指揮を執るのは初めて。世界最高峰のリーグで、どこまでチームを引き上げられるのかは興味深いところだ。
またパレスは、昨季までチームの最後尾を支えたマクソンス・ラクロワをはじめ、今夏に多くの主力選手を失った。グラスナー監督時代に築き上げたチームを、もう一度作り直さなければならない。
そのなかで冨安健洋を獲得。またパレスの司令塔である鎌田大地とは契約延長したばかりだ。パレスが彼をどれだけ高く評価しているのかが、改めて伝わってくる。
そして今回のシティ戦ではその日本人コンビが揃って先発起用された。プレミアリーグの歴史において、２人の日本人選手が同じチームで同時にピッチに立ったのは、これが初めてだ。
その期待に応えるように、この２人は序盤、積極的な姿勢を見せる。まずは鎌田が開始早々にシュートを放つ。しかしボールは相手に当たってしまった。
一方の冨安は３バックの左に入る。普段とは異なるポジションだったが、複数のポジションを高いレベルでこなせるのが彼の強みだ。アーセナルでプレーできた理由の一つも、まさにその適応力にある。
ビルドアップ時には、自らドリブルでフィル・フォーデンを軽やかにかわして前進する場面もあった。守備だけでなく、攻撃面でも機能している。
しかし、相手はマンチェスター・シティ。試合が進むにつれて、徐々にペースを握られて、その攻撃力を嫌というほど見せつけられることになる。
17分にアーリング・ハーランドに先制点を奪われると、54分にはラヤン・シェルキに巧みな個人技からネットを揺らされる。その２分後に相手のオウンゴールで１点差に詰め寄るも、59分にシェルキ、84分にハーランドにまたしてもゴールを決められて１−４で敗れた。
冨安は74分に交代。後半途中からは左足を引きずりながらプレーしていた。これまで度重なる怪我に苦しんできた選手であるため、状態が気がかりだ。
一方、鎌田はフル出場したものの、少し控えめだったように感じた。クリスタル・パレスの中盤ではピノがゲームを主導している印象が強く、その影響もあってか、鎌田が攻撃の流れから孤立してしまう場面が目についた。それでもピノが交代して以降はよりボールに触れ、ゲームをコントロールする時間が増えた。彼本来のプレースタイルが、少しずつ見えてきたようにも感じた。
冨安と鎌田にとっては、決して簡単なゲームではなかっただろう。そして結果も残念だった。それでも、歴史的な日本人コンビの誕生は、日本のファンにとって少し特別なものになったはずだ。
文●スティーブ・マッケンジー（サッカーダイジェスト・ヨーロッパ）
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した
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クリスタル・パレスは、昨季まで指揮を執ったオリバー・グラスナー監督がチームを去り、新たにピエール・セージュ監督を招聘した。RCランスを率いた昨季、リーグ・アンの年間最優秀監督に選出されている。
とはいえ、プレミアリーグで指揮を執るのは初めて。世界最高峰のリーグで、どこまでチームを引き上げられるのかは興味深いところだ。
そのなかで冨安健洋を獲得。またパレスの司令塔である鎌田大地とは契約延長したばかりだ。パレスが彼をどれだけ高く評価しているのかが、改めて伝わってくる。
そして今回のシティ戦ではその日本人コンビが揃って先発起用された。プレミアリーグの歴史において、２人の日本人選手が同じチームで同時にピッチに立ったのは、これが初めてだ。
その期待に応えるように、この２人は序盤、積極的な姿勢を見せる。まずは鎌田が開始早々にシュートを放つ。しかしボールは相手に当たってしまった。
一方の冨安は３バックの左に入る。普段とは異なるポジションだったが、複数のポジションを高いレベルでこなせるのが彼の強みだ。アーセナルでプレーできた理由の一つも、まさにその適応力にある。
ビルドアップ時には、自らドリブルでフィル・フォーデンを軽やかにかわして前進する場面もあった。守備だけでなく、攻撃面でも機能している。
しかし、相手はマンチェスター・シティ。試合が進むにつれて、徐々にペースを握られて、その攻撃力を嫌というほど見せつけられることになる。
17分にアーリング・ハーランドに先制点を奪われると、54分にはラヤン・シェルキに巧みな個人技からネットを揺らされる。その２分後に相手のオウンゴールで１点差に詰め寄るも、59分にシェルキ、84分にハーランドにまたしてもゴールを決められて１−４で敗れた。
冨安は74分に交代。後半途中からは左足を引きずりながらプレーしていた。これまで度重なる怪我に苦しんできた選手であるため、状態が気がかりだ。
一方、鎌田はフル出場したものの、少し控えめだったように感じた。クリスタル・パレスの中盤ではピノがゲームを主導している印象が強く、その影響もあってか、鎌田が攻撃の流れから孤立してしまう場面が目についた。それでもピノが交代して以降はよりボールに触れ、ゲームをコントロールする時間が増えた。彼本来のプレースタイルが、少しずつ見えてきたようにも感じた。
冨安と鎌田にとっては、決して簡単なゲームではなかっただろう。そして結果も残念だった。それでも、歴史的な日本人コンビの誕生は、日本のファンにとって少し特別なものになったはずだ。
文●スティーブ・マッケンジー（サッカーダイジェスト・ヨーロッパ）
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した
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