米オークションサイトが明かした大谷の記録

ドジャースの大谷翔平投手が、またも米経済を動かしたようだ。米オークションサイト「Fanatics Collect」は29日（日本時間30日）にX（旧ツイッター）を更新。今年、大谷カードが5回にわたり、100万ドル（約1億6000万円）以上で取り引きされたと報じた。

「Fanatics Collect」は、カード取り引きにおいて大谷が歴史的な記録を残したと言及。「ショウヘイ・オオタニのカード取引で、今年5件目となる100万ドル（約1億6000万円）超えが達成された……。2026年以前に、オオタニのカードが7桁（100万ドル）以上で取引されたのは、キャリアを通じてわずか2度だけだ」と、ドジャース3年目の今季、過去を大幅に上回る金額が動いたと伝えた。

投稿には、2026年に100万ドル以上で取り引きされた5枚のカードと売却金額を紹介した特別画像が添付されており、5枚のうち2枚はエンゼルス時代に発売されたカードとなっている。最も高額で取り引きされたのは、今年発売された米大手ベースボールカード会社「Topps（トップス）」の限定カードで、1100万ドル（約17億6000万円）という超高額で売却された。

このカードには、大谷が実際に試合で着用した2つのゴールドMLBロゴパッチが組み込まれており、英語と漢字によるダブルサインも入った“世界に1枚”しか存在しない逸品となっている。トップス公式Xは「Fanatics Collect」の投稿を引用する形で投稿。「現実離れだ…」と綴り、大谷の影響力の大きさに驚いていた。（Full-Count編集部）