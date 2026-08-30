格闘技歴18年の女性、口が開かなくなり得た特技”両鼻でリコーダー2本を同時演奏” 試合で「鼻だけは守りぬく」
両鼻の穴にそれぞれリコーダーを構え、2本同時に演奏する動画がInstagramに投稿され、大きな反響を呼んでいる。はるか2号さん（@haruka_2go_）が「#鼻 #ビ」というハッシュタグとともに投稿したこの動画には、24.8万いいねが集まった。。この驚きの特技が生まれたきっかけや演奏の裏側について、投稿主のはるか2号さんに話を聞いた。
【動画】鼻にリコーダーを2本!? どうやって吹いてるの…『旅立ちの日に』を奏でる驚きの演奏
――両鼻で2本のリコーダーを同時に演奏しようと思ったきっかけを教えてください。
「いちばん初めは二重奏をやってみたいと思ったのがきっかけです。ハモってくれる人がいなかったので一人でやろうと試みたのですが、子どもの頃から格闘技をやっていたために、何度も顎を殴られすぎて口が開かず、『口の上に穴ふたつあるやん』と気付いて、鼻で試すと一発でできました」
――動画ではいとも簡単そうに演奏されていますが、この特技をスムーズに披露できるようになるまで、どのような練習を重ねてこられたのでしょうか。
「鼻で笛を吹く練習を部屋でひとりでコツコツやり始めたら、『いよいよほんまにやばい』というポリシーのもと、いつもほぼぶっつけ本番でやってきたのですが、高校生の頃から色んなテレビやイベントに呼んでいただき、本番で場数を踏んで、クオリティーも上がっていきました」
――2本のリコーダーを同時に演奏するために、呼吸や指の動きなどで工夫しているポイントを教えてください。
「格闘技歴18年、学生時代は水泳部で人生を通して鍛えてきたこの肺活量がコツです。鼻リコーダー用の楽譜などはもちろん世の中にはなく、左右のリコーダーで使える音はどちらも片手の範囲だけなので、まず耳で音を拾って、脳みそで片手ずつに収まる範囲にキーを変更して、両手で演奏します」
――このシュールでありながら見事な演奏動画に対して、ご家族やご友人、そしてSNSのフォロワーの方々からどのような反響やツッコミのコメントが寄せられたのか教えてください。
「試合のたびに、『鼻だけは守り抜けよ！』と言われます。対戦相手には比較的鼻を集中的に攻撃されがちな気がしています。弟がこの間、大学の友達に『これ見て、すごい？！』って（私の）動画を見せられたらしいですが、『ハハハすごいね』と隠してるみたいです。ですが、動画で使ってるソプラノリコーダーは弟のリコーダーです」
――今後「鼻リコーダー」の特技を活かして、新しく挑戦してみたい楽曲やシチュエーションがあればぜひお聞かせください。
「次は海で背泳ぎしながら鼻リコーダーやります。曲名に『はな』『ビ』がつく曲しかやってないので、『世界に一つだけの花』くらいの花ヒットソングが出るのを待ってます」
【動画】鼻にリコーダーを2本!? どうやって吹いてるの…『旅立ちの日に』を奏でる驚きの演奏
――両鼻で2本のリコーダーを同時に演奏しようと思ったきっかけを教えてください。
――動画ではいとも簡単そうに演奏されていますが、この特技をスムーズに披露できるようになるまで、どのような練習を重ねてこられたのでしょうか。
「鼻で笛を吹く練習を部屋でひとりでコツコツやり始めたら、『いよいよほんまにやばい』というポリシーのもと、いつもほぼぶっつけ本番でやってきたのですが、高校生の頃から色んなテレビやイベントに呼んでいただき、本番で場数を踏んで、クオリティーも上がっていきました」
――2本のリコーダーを同時に演奏するために、呼吸や指の動きなどで工夫しているポイントを教えてください。
「格闘技歴18年、学生時代は水泳部で人生を通して鍛えてきたこの肺活量がコツです。鼻リコーダー用の楽譜などはもちろん世の中にはなく、左右のリコーダーで使える音はどちらも片手の範囲だけなので、まず耳で音を拾って、脳みそで片手ずつに収まる範囲にキーを変更して、両手で演奏します」
――このシュールでありながら見事な演奏動画に対して、ご家族やご友人、そしてSNSのフォロワーの方々からどのような反響やツッコミのコメントが寄せられたのか教えてください。
「試合のたびに、『鼻だけは守り抜けよ！』と言われます。対戦相手には比較的鼻を集中的に攻撃されがちな気がしています。弟がこの間、大学の友達に『これ見て、すごい？！』って（私の）動画を見せられたらしいですが、『ハハハすごいね』と隠してるみたいです。ですが、動画で使ってるソプラノリコーダーは弟のリコーダーです」
――今後「鼻リコーダー」の特技を活かして、新しく挑戦してみたい楽曲やシチュエーションがあればぜひお聞かせください。
「次は海で背泳ぎしながら鼻リコーダーやります。曲名に『はな』『ビ』がつく曲しかやってないので、『世界に一つだけの花』くらいの花ヒットソングが出るのを待ってます」