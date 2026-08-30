「代える予定だった。彼は…」プレミアデビューの守田英正は前半のみで交代。指揮官が理由を明かす。英メディアはパフォーマンスを辛口評価「あまり効果的ではなかった」
今夏に守田英正が加入したハルは現地８月29日、プレミアリーグの第２節で坂元達裕が所属するコベントリーと対戦。１−０の勝利を収めて、開幕２連勝となった。
この一戦に、25日のカラバオカップ２回戦・ストーク戦で新天地デビューを果たし、好パフォーマンスを披露した守田が先発出場。今度はプレミアデビューを飾ったなか、31歳の日本人MFは攻守に躍動していたものの、前半のみで交代となった。
ハルの地元メディア『Hull Live』によれば、セルゲイ・ヤキロビッチ監督はその理由について、「ハーフタイムには２人の選手交代を行なった。守田は45分で代える予定だった。彼は最後の試合から３か月間プレーしていなかったからね」と明かした。
一方、その45分間のパフォーマンスを現地メディアはどう見たのか。英メディア『THE YORKSHIRE POST』は採点記事で守田に「５点」を与え、こう寸評を添えている。
「高い位置でボールを奪い、ハルの最初のチャンスを作り出したが、それ以外はあまり効果的ではなく、最終ラインに下がってボールを拾う癖もあまり成果を上げなかった」
やや厳しめの評価となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“女優＆モデル妻たち”を一挙紹介！
この一戦に、25日のカラバオカップ２回戦・ストーク戦で新天地デビューを果たし、好パフォーマンスを披露した守田が先発出場。今度はプレミアデビューを飾ったなか、31歳の日本人MFは攻守に躍動していたものの、前半のみで交代となった。
一方、その45分間のパフォーマンスを現地メディアはどう見たのか。英メディア『THE YORKSHIRE POST』は採点記事で守田に「５点」を与え、こう寸評を添えている。
「高い位置でボールを奪い、ハルの最初のチャンスを作り出したが、それ以外はあまり効果的ではなく、最終ラインに下がってボールを拾う癖もあまり成果を上げなかった」
やや厳しめの評価となっている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
美女がずらり!! 上田綺世、谷口彰悟、長友佑都、柴崎岳…新旧日本代表を支える“女優＆モデル妻たち”を一挙紹介！