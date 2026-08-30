【FIBAワールドカップ予選】サウジアラビア代表 78−106 日本代表（日本時間8月28日／キング・アブドゥッラー・スポーツシティ）

【映像】世界衝撃の「逆手スラムダンク」（実際の様子）

バスケットボール日本代表のPF八村塁（ロサンゼルス・クリッパーズ）が、豪快な逆手スラムダンクを炸裂させた。FIBAやNBA公式も反応した衝撃プレーに、世界中のファンが熱狂している。

日本代表は8月28日、「FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window4」でサウジアラビア代表と対戦。序盤から試合のペースを握り、106−78の大差で勝利した。

2年ぶりに代表復帰した八村は27分42秒のプレータイムで、両チームトップの29得点（フィールドゴール成功率78.57％）に加え、4リバウンド・2アシスト・3スティール・1ブロックと攻守で躍動。中でも圧巻だったのが、第1クォーター残り8分のワンシーンだ。

PG河村勇輝（ロサンゼルス・クリッパーズ）のディフェンスに連動した八村は、相手のバックパスを狙いすましてスティールに成功。そのまま相手コートへ独走し、右手でドリブルをつきながらリングへ迫ると、踏み切る直前でボールを左手に持ち替え、豪快なスラムダンクを炸裂させたのだ。

この常人離れしたプレーの映像は、FIBA（国際バスケットボール連盟）が公式SNSで投稿。さらに、その投稿をNBA公式や所属先のロサンゼルス・クリッパーズも引用する形で世界中に拡散され、大きな反響を呼んでいる。

海外のファンからは「狂ってるぜ」「なんてパワーだ」「マジでレブロンにそっくりだ」「まるで悪魔のようなダンクだ」「なんてダンクかますんだ」「なんてスムーズな動きだ」といった驚愕の声が殺到。さらに「ルイは右利きだよな？」「さすがカワイ・レナードの後継者だ」「早くクリッパーズで活躍するルイが見たい」と、新天地での活躍を期待するコメントも相次いだ。

圧倒的な存在感で日本代表を牽引した八村。続く8月31日のカタール戦（トヨタアリーナ東京）でも、その活躍から目が離せない。

（ABEMA／バスケットボール日本代表）

