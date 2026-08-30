“日本一強い女子アナ”堀江聖夏、チャイナドレスで美脚あらわ 台南で華麗なポーズ
フリーアナウンサーの堀江聖夏が29日、自身のInstagramを更新。台湾・台南で撮影したチャイナドレス姿を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】堀江聖夏、チャイナドレス姿で圧巻の美脚！ 武術風のポーズも（全8枚）
今回、堀江は「台南 Tainan」とつづり、台南にある「南亭曲水流觴（深緣及水善糖文化園区内）」を訪れた際の写真を公開。「とても平和な場所でした」と現地の印象を明かした。
写真の堀江は、植物や動物をあしらった淡いイエローの「KEITA MARUYAMA」のチャイナドレス姿。髪をすっきりとまとめ、白いパンプスを合わせた上品な装いで、体のラインとすらりとした美脚を際立たせている。
中国庭園を思わせる景観の中、円形の門や巨大な扇を背景にポーズを決めるほか、片脚を高く上げた武術風のショットも披露。空手黒帯の実力者でもある堀江ならではの、しなやかさと力強さを感じさせる姿となっている。
投稿にはファンから「全ショット、カワイイ」「チャイナドレスがとっても似合ってる」「眩しすぎるほど綺麗」といったコメントが寄せられている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」Instagram（＠mina_horie）
【写真】堀江聖夏、チャイナドレス姿で圧巻の美脚！ 武術風のポーズも（全8枚）
今回、堀江は「台南 Tainan」とつづり、台南にある「南亭曲水流觴（深緣及水善糖文化園区内）」を訪れた際の写真を公開。「とても平和な場所でした」と現地の印象を明かした。
写真の堀江は、植物や動物をあしらった淡いイエローの「KEITA MARUYAMA」のチャイナドレス姿。髪をすっきりとまとめ、白いパンプスを合わせた上品な装いで、体のラインとすらりとした美脚を際立たせている。
投稿にはファンから「全ショット、カワイイ」「チャイナドレスがとっても似合ってる」「眩しすぎるほど綺麗」といったコメントが寄せられている。
■堀江聖夏（ほりえ みな）
1993年7月14日生まれ。東京都出身。セント・フォース所属。「日本一、強いアナウンサー」という肩書きをもっており、空手黒帯を取得している。インスタグラムに投稿されたチャイナドレス姿の瓦割り動画は30万以上の「いいね！」を記録。
引用：「堀江聖夏」Instagram（＠mina_horie）