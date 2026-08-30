北村匠海、オアシスライブにしびれる「もう泣いちゃって…膝から崩れ落ちました」
俳優の北村匠海が30日、都内で行われた映画『しびれ』（9月25日公開）完成披露上映会に宮沢りえ、内山拓也監督とともに登壇した。昨年観たオアシスの日本公演に”しびれた”ことを明した。
【画像】上品なオーラをかもす北村匠海＆宮沢りえ
タイトルにちなみ「しびれた瞬間」を聞かれた北村は、「忘れられないのはオアシスのライブです。しびれたなぁ」と回顧。好きになったきっかけは「16、17歳ぐらいのとき、愛媛でロケをしていて、共演者が持ってきたPCでオアシスを聴きながらホテルで過ごした日々から好きになったんです」と明かす。
続けて「まさか再結成されると思わないし、日本でライブすると思わなかった。是が非でも頑張って行ったんですけど、リアムとノエルが肩を組んで出てきたんですよね。もう泣いちゃって…膝から崩れ落ちました。いやーしびれました」と忘れられない瞬間を明かした。
本作は、新潟を舞台に、居場所とアイデンティティを模索する孤独な少年が、息をのむような大きな愛を知るまでの20年間を描いた物語。
【画像】上品なオーラをかもす北村匠海＆宮沢りえ
タイトルにちなみ「しびれた瞬間」を聞かれた北村は、「忘れられないのはオアシスのライブです。しびれたなぁ」と回顧。好きになったきっかけは「16、17歳ぐらいのとき、愛媛でロケをしていて、共演者が持ってきたPCでオアシスを聴きながらホテルで過ごした日々から好きになったんです」と明かす。
本作は、新潟を舞台に、居場所とアイデンティティを模索する孤独な少年が、息をのむような大きな愛を知るまでの20年間を描いた物語。