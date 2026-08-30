ハル・シティは現地時間8月29日、プレミアリーグ第2節でコベントリー・シティと対戦し、1-0で勝利を収めた。

ハル・シティMF守田英正は先発出場され、プレミアデビューを飾ったもののハーフタイムで交代となり、現地メディアではやや厳し目の評価が下されている。

開幕戦で強豪マンチェスター・ユナイテッドを下し、2連勝を狙うハルは敵地に乗り込んだ。守田は前線で高い位置からボールを奪い取り、チームの最初のチャンスを創出。しかし、試合を通してトップリーグ復帰後初の敵地戦で主導権を握る展開を増やすことはできず、試合はリアム・ミラーが挙げたこの日唯一のゴールを守り切ったハル・シティが1-0で競り勝ち、開幕から2連勝で勝ち点6を獲得した。

英紙「ヨークシャーポスト」は守田に対して10点満点の採点で「5」の低評価を与え、「高い位置でボールを奪いハルの最初のチャンスを作ったが、それ以外ではあまり効果的なプレーができなかった。最終ラインの3バックの間に落ちてボールを受ける彼の習慣は、あまり成果を上げていない」と指摘している。

無傷の開幕2連勝と好スタートを切ったハル・シティの中で、主軸として期待される守田が次節以降どのようなパフォーマンスを見せるか注目が集まる。（FOOTBALL ZONE編集部）