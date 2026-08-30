本拠地レッズ戦

米大リーグ、カブスの鈴木誠也外野手は29日（日本時間30日）、本拠地レッズ戦に「2番・DH」で先発出場。23号2ランを放つなど、5打数3安打2打点で17-5の大勝に貢献した。この試合で大爆発したのが「1番・中堅」で先発した“PCA”ことピート・クロウ＝アームストロング外野手。1試合3本塁打の大暴れに、「MVPはこりゃPCAで決まりだわ」といった声が上がっている。

24歳のPCAは初回、いきなり34号となる先頭打者弾。2回にも2打席連発の35号2ランを右翼席に打ち込んだ。4回には右前打。さらに7回には左中間にこの日3本目となる36号3ランを放った。6打数4安打6打点の大暴れ。打率.282、36本塁打、89打点、32盗塁、OPSはナ・リーグトップの.944となった。

守備での貢献度も高く、米データサイト「ファングラフス」と「ベースボール・レファレンス」がそれぞれ算出しているWAR（勝利貢献度）で、ともにドジャースの大谷翔平投手らを抑えてリーグトップに立っている。

この日、大谷の投手復帰延期が報じられたこともあり、4年連続5度目のMVPに黄色信号が灯ったとみる声がX上に相次いだ。

「ほぼほぼMVP当確レベルの活躍だね」

「MVPはこりゃPCAで決まりだわ」

「今年のMVPはPCAに決まったな」

「大谷翔平が膝故障と打撃不振に苦しむ中…PCAは1試合3本塁打とか…もう…MVPへ印象点はほぼ確定的！」

「4年ぶり、大谷以外のMVP誕生だな」

「これはあっぱれ」

大谷はこの日、敵地タイガース戦で4打数1安打。打率.283、30本塁打、80打点、10盗塁、OPS.918となった。投手としては8勝2敗、防御率1.79の成績を残している。



（THE ANSWER編集部）