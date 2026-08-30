◇ナ・リーグ カブス ― レッズ（2026年8月29日 シカゴ）

カブスの「PCA」ことピート・クローアームストロング外野手（24）が29日（日本時間30日）、本拠レッズ戦に「1番・中堅」で先発。圧巻の1試合3本塁打をマークした。

初回の第1打席に34号先頭打者本塁打。2球目の真ん中直球を叩き、右中間最深部へ飛距離435フィート（約132.59メートル）の34号先制ソロを叩き込んだ。4―2で迎えた2回の第2打席は1死二塁から、高めのカーブを右翼席へ運び、2打席連発となる375フィート（約114.3メートル）の35号2ランを放った。

4回の第3打席は右前打。5回の第4打席は遊飛に倒れたが、10―5とリードが広がった7回の第5打席でこの日3本目となる36号3ランを放った。外角へのスラーブを思い切りすくい上げ、打った瞬間に確信歩きをする中堅超え444フィート（約135.33メートル）の特大弾となった。

1試合3本塁打は自身初。カブス史上最も若い24歳157日での達成となった。現在32盗塁で「40―40」も見据えており、今季MVP争いでもドジャース・大谷翔平をリードしていると評価される。大興奮の本拠のファンからは、この日も「MVP」コールが送られた。