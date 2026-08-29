マーベル・シネマティック・ユニバース（MCU）の次なるクロスオーバー超大作『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』にて、ホークアイ／クリント・バートンが帰ってくる？ 演じるジェレミー・レナーのInstagramの投稿が話題を呼んでいる。

8月27日（米国時間）、レナーはInstagramのストーリーズにて、ホークアイのスーツの画像を投稿。音楽は『アベンジャーズ』シリーズのテーマと、ドラマ「ホークアイ」（2021）のテーマをミックスしたもので、これが『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』への復帰を示唆するものではないかと噂されている。

https://www.instagram.com/jeremyrenner/

レナーがホークアイ役を演じたのは、ドラマ「ホークアイ」が最後で、すでに5年の月日が経過した。MCU映画に登場したのは『アベンジャーズ／エンドゲーム』（2019）以来で、MCUにおけるホークアイの動向は不明となっている。

この間には、2023年1月にレナーが巨大除雪車に轢かれる事故のため瀕死の重傷を負ったという事件もあった。「ホークアイ」シーズン2の出演料をめぐってマーベル・スタジオとレナーが一時対立したこともあったが、のちに和解し、2025年10月には「マーベルとは今後もずっと一緒にやります。ふさわしい時、最高の時に」といた。「ホークアイ」シーズン2については不明瞭な状況がが、レナーが復帰する環境は整っているようだ。

一方で気になるのは、レナーによる今回の投稿が、『アベンジャーズ／エンドゲーム：アンコール』のポスターや予告編の投稿に続くものであり、ハイライトにも「END GAME PRESS」として位置づけられていること。以前は『ドゥームズデイ』への出演を「ノー」とこともあり、あくまでも『エンドゲーム：アンコール』を盛り上げるためで、『ドゥームズデイ』には無関係という可能性もある。

ホークアイは『アベンジャーズ／ドゥームズデイ』で帰ってくる……のか？ すべては続報か、あるいはスクリーンで確かめられる日を待つしかない。