2026年5月18日、日清食品から「カップヌードル スパイスSHOCKカレー」が登場しました。「チキンの旨みとトマトの酸味をベースに、青唐辛子やクミン、コリアンダーなど14種のスパイスをきかせたカレースープ」になっているとのことで、どんな味なのか実際に食べて確かめてみました。「カップヌードル スパイスSHOCKカレー」(5月18日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループhttps://www.nissin.com/jp/company/news/13748/これ