『一次元の挿し木』木戸大聖・土居志央梨・和田正人らクランクアップ「本当にあたたかくて現場に来るのがすごく楽しかった」
山田涼介主演ドラマ『一次元の挿し木』（読売テレビ・日本テレビ系／毎週日曜22時30分）より、木戸大聖、土居志央梨、和田正人、笠原秀幸、松下由樹、吉原光夫、正名僕蔵、小手伸也の8名のクランクアップ写真＆コメントが到着した。
【写真】クランクアップを迎えた木戸大聖たちの写真はこちら
2025年『このミステリーがすごい！』大賞 文庫グランプリを受賞した松下龍之介の同名小説を実写化した本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。主人公で遺伝子学を研究する大学院生・七瀬悠役を山田涼介が演じる。
大洪水の日、義理の妹・七瀬紫陽（堀田真由）を失った七瀬悠（山田涼介）。年月がたっても彼は紫陽の死を受け入れられず、“生きている”と信じ続けていた。ある日、恩師・石見崎教授（正名僕蔵）から依頼され、インド・ループクンド湖で発掘された200年前の人骨をDNA鑑定すると、驚きの結果が出る。人骨のDNAが、行方不明の紫陽と100％一致したのだ。DNAの一致、関係者たちの不可解な死、盗まれた人骨、消えた過去の記憶…その全てが、一本の線でつながっていく−。
木戸、土居、和田、笠原、松下、吉原、正名、小手は、クランクアップを迎え、以下のコメントを寄せている。
【木戸大聖…大手製薬会社・日江製薬社員・前原幹夫役】
前原という役は、自分のこれまでの役者人生を考えても、すごく挑戦的な役どころでしたが、現場の皆さんが本当にあたたかくて、現場に来るのがすごく楽しかったですし、毎回楽しみでした。この現場の皆さんの中で、前原という役を演じ切れたこと、すごく嬉しかったです。
【土居志央梨…神沢署刑事・黛良子役】
登場人物もすごく多くて、それぞれの思惑があって……混乱することも多かったですが、監督・プロデューサーの皆さんが現場ですごく声をかけてくださって、寄り添ってくださって、とても心強かったです。10話まで続くこの現場の熱量が、見てくださる方にも伝わればいいなと思っています！
【和田正人…神沢署刑事・多田宗幸役】
現場がとても楽しかったです。そして、我が家でも毎週日曜が楽しみになるくらい、みんなで見て盛り上がっています。子供たちは、骨が出てきた瞬間に見るのをやめますが……（笑）僕自身も、出来上がった作品を見てさらに新しい発見があったりして、何度も何度も楽しめるドラマだな、と思っています。
【笠原秀幸…中国大手コングロマリット「新明阿」日本支部社員・香島強役】
香島はオリジナルキャラクターだったので、「どんなキャラになっているのかな？」と気になってくださっていたと思います。暖かくて優しいのにずっと緊張感がある、この現場の空気感が僕は大好きで、現場に来るのが楽しみでした。現場に来る３日くらい前から（髪を）刈り上げてくるのも楽しかったです！（笑）忘れられない暑い夏でした！
【松下由樹…謎の女性・春日陽子役】
春日はずっと謎の女で（笑）でも、すごく不思議な面白い役柄を演じさせて頂き、感謝しています。こんな話題作に出演させて頂けて嬉しかったですし、後半は春日の人となりが見えるようなシーンもあって、すごく楽しかったです。
【吉原光夫…謎の人物・牛尾役】
山田くんとはよく会うけれど、映画でもドラマでもすれ違いでしっかり共演したことがなかったので、やっと目を見て交流できたことは、自分にとってはすごく感慨深かったです。（個人の出演としては）2作品ドラマが続いているんですが、テレビの本気というか、視聴者に強いメッセージを伝えようとしている制作陣に共鳴する部分もあって、その一片になれたことを光栄に思っています。
【正名僕蔵…神立大学教授・石見崎明彦役】
クランクアップが、27年前の若い時代のシーンということで、このビジュアルで…（笑）個人的には、鈴木保奈美さんがご出演されていた昔の有名ドラマを本当にしっかり見ていて…毎回「わ〜〜〜！」と思いながらお芝居させて頂いていました！（笑）よこしまな気持ちで撮影に挑ませて頂いてしまって、本当にすみませんでした！（笑）撮影、本当にお疲れ様でした。
【小手伸也…週刊誌「東邦ジャーナル」編集長・平間孝之役】
正直、寂しいです（笑）本当に初めてなくらい、全くボケではないハードボイルドな役をやらせて頂いて、非常に新鮮でした。すごくシリアスでクールな、こういった作品に呼んでもらえて本当に光栄でしたし、（山田さんとも）もっと一緒にお芝居したかったな、とも思いました。夏の暑い盛りの撮影でしたが、本当に楽しかったです。
ドラマ『一次元の挿し木』は、読売テレビ・日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。
【写真】クランクアップを迎えた木戸大聖たちの写真はこちら
2025年『このミステリーがすごい！』大賞 文庫グランプリを受賞した松下龍之介の同名小説を実写化した本作は、時を超えた謎に挑むヒューマンミステリー。主人公で遺伝子学を研究する大学院生・七瀬悠役を山田涼介が演じる。
木戸、土居、和田、笠原、松下、吉原、正名、小手は、クランクアップを迎え、以下のコメントを寄せている。
【木戸大聖…大手製薬会社・日江製薬社員・前原幹夫役】
前原という役は、自分のこれまでの役者人生を考えても、すごく挑戦的な役どころでしたが、現場の皆さんが本当にあたたかくて、現場に来るのがすごく楽しかったですし、毎回楽しみでした。この現場の皆さんの中で、前原という役を演じ切れたこと、すごく嬉しかったです。
【土居志央梨…神沢署刑事・黛良子役】
登場人物もすごく多くて、それぞれの思惑があって……混乱することも多かったですが、監督・プロデューサーの皆さんが現場ですごく声をかけてくださって、寄り添ってくださって、とても心強かったです。10話まで続くこの現場の熱量が、見てくださる方にも伝わればいいなと思っています！
【和田正人…神沢署刑事・多田宗幸役】
現場がとても楽しかったです。そして、我が家でも毎週日曜が楽しみになるくらい、みんなで見て盛り上がっています。子供たちは、骨が出てきた瞬間に見るのをやめますが……（笑）僕自身も、出来上がった作品を見てさらに新しい発見があったりして、何度も何度も楽しめるドラマだな、と思っています。
【笠原秀幸…中国大手コングロマリット「新明阿」日本支部社員・香島強役】
香島はオリジナルキャラクターだったので、「どんなキャラになっているのかな？」と気になってくださっていたと思います。暖かくて優しいのにずっと緊張感がある、この現場の空気感が僕は大好きで、現場に来るのが楽しみでした。現場に来る３日くらい前から（髪を）刈り上げてくるのも楽しかったです！（笑）忘れられない暑い夏でした！
【松下由樹…謎の女性・春日陽子役】
春日はずっと謎の女で（笑）でも、すごく不思議な面白い役柄を演じさせて頂き、感謝しています。こんな話題作に出演させて頂けて嬉しかったですし、後半は春日の人となりが見えるようなシーンもあって、すごく楽しかったです。
【吉原光夫…謎の人物・牛尾役】
山田くんとはよく会うけれど、映画でもドラマでもすれ違いでしっかり共演したことがなかったので、やっと目を見て交流できたことは、自分にとってはすごく感慨深かったです。（個人の出演としては）2作品ドラマが続いているんですが、テレビの本気というか、視聴者に強いメッセージを伝えようとしている制作陣に共鳴する部分もあって、その一片になれたことを光栄に思っています。
【正名僕蔵…神立大学教授・石見崎明彦役】
クランクアップが、27年前の若い時代のシーンということで、このビジュアルで…（笑）個人的には、鈴木保奈美さんがご出演されていた昔の有名ドラマを本当にしっかり見ていて…毎回「わ〜〜〜！」と思いながらお芝居させて頂いていました！（笑）よこしまな気持ちで撮影に挑ませて頂いてしまって、本当にすみませんでした！（笑）撮影、本当にお疲れ様でした。
【小手伸也…週刊誌「東邦ジャーナル」編集長・平間孝之役】
正直、寂しいです（笑）本当に初めてなくらい、全くボケではないハードボイルドな役をやらせて頂いて、非常に新鮮でした。すごくシリアスでクールな、こういった作品に呼んでもらえて本当に光栄でしたし、（山田さんとも）もっと一緒にお芝居したかったな、とも思いました。夏の暑い盛りの撮影でしたが、本当に楽しかったです。
ドラマ『一次元の挿し木』は、読売テレビ・日本テレビ系にて毎週日曜22時30分放送。