ケイティ・ペリー＆オーランド・ブルームの娘が6歳に 成長した姿をチラ見せ
昨年7月に破局したケイティ・ペリーとオーランド・ブルームの愛娘、デイジー・ダヴが6歳の誕生日を迎えた。ケイティがインスタグラムでお祝いし、すっかり大きくなった娘の姿をチラ見せした。
【写真】6歳になったデイジー・ダヴの後ろ姿
現地時間8月25日にインスタグラムを更新したケイティは、「デイジー・ダヴが6歳になりました。レ（ッツ）ゴーーーーーーーー！」とキャプションを付け、レゴランドを訪れた様子を公開。「バースデーガール」とプリントされたTシャツ姿や、背中に背番号「６」と「デイジー」とプリントされたTシャツで園内を歩く後ろ姿、ケイティと絶叫マシーンに乗る様子などをシェアした。
ケイティとオーランドは2016年1月、ゴールデン・グローブ賞授賞式の関連パーティーで出会い、交際をスタート。破局と復縁を経て2019年に婚約し、翌2020年8月に娘デイジー・ダヴが誕生した。
二人は昨年7月、代理人を通じて声明を発表。「最近、オーランド・ブルームとケイティ・ペリーの関係に、関心と話題が高まっていることから、代理人として、二人の関係がここ数カ月の間に共同養育を中心としたものへ移行したことを認めます」として破局を公表した。さらに、「二人の優先事項は、愛情と安定、そして互いへの敬意をもって育てることであり、これからも家族として一緒に過ごしていきます」と明らかにした。
その言葉のとおり、同月中にはケイティが、オーランドが元妻ミランダ・カーとの間にもうけた息子フリンも含む家族4人で写る写真を公開。昨年12月には、オーランドとデイジー・ダヴとの3人で、ロンドン・ウェストエンドの舞台『パディントン』の観劇に訪れていた。
なおケイティは、オーランドとの破局後、カナダの元首相ジャスティン・トルドーとの交際が発覚。日本の岸田文雄元首相夫妻とランチを共にするなど、順調な交際ぶりが伝えられている。
引用：「ケイティ・ペリー」Instagram（＠katyperry）
【写真】6歳になったデイジー・ダヴの後ろ姿
現地時間8月25日にインスタグラムを更新したケイティは、「デイジー・ダヴが6歳になりました。レ（ッツ）ゴーーーーーーーー！」とキャプションを付け、レゴランドを訪れた様子を公開。「バースデーガール」とプリントされたTシャツ姿や、背中に背番号「６」と「デイジー」とプリントされたTシャツで園内を歩く後ろ姿、ケイティと絶叫マシーンに乗る様子などをシェアした。
二人は昨年7月、代理人を通じて声明を発表。「最近、オーランド・ブルームとケイティ・ペリーの関係に、関心と話題が高まっていることから、代理人として、二人の関係がここ数カ月の間に共同養育を中心としたものへ移行したことを認めます」として破局を公表した。さらに、「二人の優先事項は、愛情と安定、そして互いへの敬意をもって育てることであり、これからも家族として一緒に過ごしていきます」と明らかにした。
その言葉のとおり、同月中にはケイティが、オーランドが元妻ミランダ・カーとの間にもうけた息子フリンも含む家族4人で写る写真を公開。昨年12月には、オーランドとデイジー・ダヴとの3人で、ロンドン・ウェストエンドの舞台『パディントン』の観劇に訪れていた。
なおケイティは、オーランドとの破局後、カナダの元首相ジャスティン・トルドーとの交際が発覚。日本の岸田文雄元首相夫妻とランチを共にするなど、順調な交際ぶりが伝えられている。
引用：「ケイティ・ペリー」Instagram（＠katyperry）