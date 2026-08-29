Creepy Nuts初の全米ツアーを映画化＆11.20公開決定！ ティザー映像解禁
Creepy Nuts初の全米ツアーを映画化した『Creepy Nuts ‐North America Tour：LIVE in NY ＆ Documentary Film』が、11月20日に公開されることが決定。ティザー映像が解禁された。
【動画】『Creepy Nuts ‐North America Tour：LIVE in NY ＆ Documentary Film』ティザー映像
R‐指定とDJ松永によるHIP HOPユニット、Creepy Nuts。2017年のデビューからわずか3年で日本武道館ワンマンを実現し、2024年リリースの「Bling‐Bang‐Bang‐Born」（アニメ『マッシュル‐MASHLE‐』主題歌）が国内外のチャートを席巻、グローバルでのストリーミング累計再生数9億回を記録。2025年には東京ドーム公演と、5都市7公演を巡る初のアジアツアーを開催。そして2026年、コーチェラ・フェスティバルに出演し、自身初の北米ツアーを成功させた。
日本という枠を大きく飛び超えて、世界の幅広いリスナーを惹きつける稀有な存在となった彼らが、2026年4月に行ったCoachella出演を含む初の北米ツアー。その舞台裏を追うドキュメンタリーと、アメリカ初ワンマン公演となったニューヨークでの熱狂を収めたライブ映像が映画館で届けられる。
監督は、写真や映像など長きに渡りCreepy Nutsのクリエイティブを生み出してきたHiroya Brian Nakanoが務め、Creepy Nutsの音楽が国境を越えて響いた瞬間と、さらなる進化を遂げる彼らの現在地を鮮やかに映し出す映像作品となっている。
『Creepy Nuts ‐North America Tour：LIVE in NY ＆ Documentary Film』は、11月20日公開。
【動画】『Creepy Nuts ‐North America Tour：LIVE in NY ＆ Documentary Film』ティザー映像
R‐指定とDJ松永によるHIP HOPユニット、Creepy Nuts。2017年のデビューからわずか3年で日本武道館ワンマンを実現し、2024年リリースの「Bling‐Bang‐Bang‐Born」（アニメ『マッシュル‐MASHLE‐』主題歌）が国内外のチャートを席巻、グローバルでのストリーミング累計再生数9億回を記録。2025年には東京ドーム公演と、5都市7公演を巡る初のアジアツアーを開催。そして2026年、コーチェラ・フェスティバルに出演し、自身初の北米ツアーを成功させた。
監督は、写真や映像など長きに渡りCreepy Nutsのクリエイティブを生み出してきたHiroya Brian Nakanoが務め、Creepy Nutsの音楽が国境を越えて響いた瞬間と、さらなる進化を遂げる彼らの現在地を鮮やかに映し出す映像作品となっている。
『Creepy Nuts ‐North America Tour：LIVE in NY ＆ Documentary Film』は、11月20日公開。