『角醒ハンター オメガホーン』第6話「突破せよ！悪食の館！」、奇食のトウナとハンターバトル勃発！
楢原聖が主演を務める、『角醒ハンター オメガホーン』（テレビ朝日系／毎週日曜9時30分）の第6話「突破せよ！悪食の館！」が、あす8月30日に放送。あらすじと場面写真が公開された。
【動画】シャウトと炎角がケンカしてしまった！ 第6話予告映像
その日暮らしのトレジャーハンター・炎のシャウト（楢原聖）。古代文字に精通し、古文書を読み解いては探検に飛び出し、発掘した遺物を売って生活をしている彼は、ある日、“角獣王”炎角（えんかく）に出会う。この人間の姿（＝亜人態）にもなれる炎角との出会いが、シャウトの運命を大きく変えることになり――。なんだかんだと言いながらもすっかりバディーとなったシャウトと炎角は、行く先々で出会う個性豊かなハンターとハンターバトルを繰り広げる！
■第6話「突破せよ！悪食の館！」あらすじ
古代遺物を買い取ってもらうため、コウハの町にやってきたシャウト（楢原）。そこで、母親とはぐれたという少年・セーユ（眞野陸）と出会う。シャウトは、困っているセーユを放っておけず母親探しを始めるが、炎角（国上将大）とケンカになってしまい…!?
やがて奇妙な洋館にたどり着いたシャウトは、町の領主でハンターの奇食のトウナ（松城凜）と出会うが、炎角不在のままハンターバトルに挑み大ピンチに…！
『角醒ハンター オメガホーン』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。
【動画】シャウトと炎角がケンカしてしまった！ 第6話予告映像
その日暮らしのトレジャーハンター・炎のシャウト（楢原聖）。古代文字に精通し、古文書を読み解いては探検に飛び出し、発掘した遺物を売って生活をしている彼は、ある日、“角獣王”炎角（えんかく）に出会う。この人間の姿（＝亜人態）にもなれる炎角との出会いが、シャウトの運命を大きく変えることになり――。なんだかんだと言いながらもすっかりバディーとなったシャウトと炎角は、行く先々で出会う個性豊かなハンターとハンターバトルを繰り広げる！
古代遺物を買い取ってもらうため、コウハの町にやってきたシャウト（楢原）。そこで、母親とはぐれたという少年・セーユ（眞野陸）と出会う。シャウトは、困っているセーユを放っておけず母親探しを始めるが、炎角（国上将大）とケンカになってしまい…!?
やがて奇妙な洋館にたどり着いたシャウトは、町の領主でハンターの奇食のトウナ（松城凜）と出会うが、炎角不在のままハンターバトルに挑み大ピンチに…！
『角醒ハンター オメガホーン』は、テレビ朝日系にて毎週日曜9時30分放送。