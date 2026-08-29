サッカーのセルビア1部で名門のレッドスターは29日、FC町田ゼルビアから元日本代表DF中山雄太(29)を完全移籍で獲得したと発表した。3年契約で1年の延長オプション付き。背番号は3に決まった。

クラブの公式SNSでは既に練習に合流している様子が投稿されている。

左サイドバックやセンターバック、ボランチなど守備的なポジションを複数こなす万能レフティー。柏から19年にオランダ1部ズウォレ、22年夏からイングランド2部ハダースフィールド、24年8月から町田でプレーしていた。

日本代表では22年W杯カタール大会のメンバーに選出されたが、ケガで辞退し、今夏の北中米大会も選外だった。代表復帰を目指しており、新天地から返り咲きを狙う。

▽レッドスター 首都ベオグラードをホームタウンとし、1945年に創設されたセルビア1部の名門クラブ。リーグ制覇回数はユーゴスラビアリーグ時代などを含め36回を誇る。「ピクシー」の愛称で知られる元同国代表FWドラガン・ストイコビッチがかつて所属し、引退後には会長も務めた。06年には元日本代表FW鈴木隆行もプレーした。本拠地はライコ・ミティッチ・スタジアム。