7月だけでツアー収入約160億円…BTS、米ビルボードで歴代3番目の驚異的記録

ボーイズグループBTSが、アメリカ・ビルボードの興行収入で上位を総なめにし、ワールドツアーで大ヒットを記録中だ。

アメリカの音楽専門メディア『ビルボード』が発表した最新興行収入によると、BTSは去る7月の1カ月間にわたって開催されたワールドツアー「BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’」で1億250万ドル（約160億円）のチケット売上を記録し、「トップツアーズ」チャートで2位を記録した。

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特に、今回の記録は、わずか8公演のみで収めた成果であるため、圧倒的だ。1位の歌手ザ・ウィークエンドが16公演で1億2440万ドル（約200億円）を記録したことに比べると、BTSは半分の公演数でこれに匹敵する凄まじい“チケットパワー”を証明したことになる。

ビルボードは、「BTSはビヨンセ、バッド・バニーに続き、複数月にわたり月売上1億ドルの大台を超えた史上3番目のアーティストだ」と評価し、彼らの“独走”に注目した。

実際、7月に開催されたBTSの単独公演はすべて、ビルボードの「トップ興行収入」チャートのトップ10を独占した。

（写真＝BIGHIT MUSIC）BTS

フランス・パリ公演が3位となったのをはじめ、イギリス・ロンドン、ドイツ・ミュンヘン、ベルギー・ブリュッセルでのスタジアム公演が5〜7位を立て続けに独占した。

パリだけで18万5000人の観客を動員し、3060万ドル（約50億円）という驚異的な興行収入を記録した。

これにより、BTSは8月11日時点で、通算38公演のみで累計売上4億3320万ドル（約690億円）、総動員数230万人を記録し、過去最大規模だった「LOVE YOURSELF」ツアーの成績（2億1390万ドル、約340億円）を軽々と塗り替えた。

2027年前半まで続く今回のツアーを通じて、さらにどのような大記録を打ち立てるのか、関心が集まっている。

（記事提供＝OSEN）