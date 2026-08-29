「くだらないかな」と遠慮しがちな遊びに、全力で興じる大人たちの姿がSNSで反響を呼んでいる。

【映像】庭のプールでカップ麺！大人2人で“真夏の青春”

投稿したのは、LUさん（@Zayn_fann）。「26歳になっても急にプール買いに行こうぜってなって、3時間2人で遊ぶ幼馴染。アホみたいな関係性最高」という文言とともに、プールに浸かりながらカップ麺を食べる姿を、Xに投稿した。

「面白くね？」大人だからこそ楽しい“本気遊び”

2人の関係性について、保育園と中学校が同じで、現在は毎週1回以上会っており、とにかく気が合う仲だという。

ニュース番組『わたしとニュース』は投稿主を取材。当時の状況について、LUさんは「もともと2人で遊ぶ予定でした。何をするか話しているなかで『プール入ったらおもしろくね？』という流れになり、そのまますぐホームセンターへ買いに行きました。大人になると『くだらないかな』と遠慮しがちですが、そういうことこそ、友達を誘ってみると意外とすごく楽しかったりします！バズったのは初めてだったので、友達もとても喜んでいました」と語っている。

投稿を見た人からは「『アホみたい』が最高の褒め言葉になる関係だ（笑）」「この庭がほしい」「こういうノリがずっと続く友達、一生大事にしたい」「友達って数じゃなくて質だよね、大人になってからすごい思う」などの声が寄せられている。（『わたしとニュース』より）