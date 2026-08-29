開幕からの二刀流フル稼働で4年連続5度目のMVPを目指したドジャース・大谷翔平だが、順風満帆ではない。7月頭を最後に登板はなく、打撃でもライバルにリードを許している。いよいよ、球界でタブー視されてきた議論を俎上に載せる時なのかもしれない。

【写真】豪快なスイングをする大谷翔平。ほか、新たに入手したフルスモークのベントレーなども

大谷の問題は「ブルペンに入ると打席の集中力が落ちること」

今季の大谷は投手として8勝をあげ、打者として30本塁打を記録している（8月24日時点、以下同）。一流と言える数字であり、6年連続で30本の大台に到達するのは日本人選手初の快挙だ。

しかし、投打で同時に活躍する場面が限定的だという現実もある。

「4〜6月は投手として防御率0点台を記録していましたが、本塁打のペースは例年より落ち、5月頭には24打席ノーヒットも記録した。それが左膝の故障で登板も投球練習もなかった8月前半は本塁打を量産。月間打率も一時、3割を超えた」（スポーツ紙デスク）

そこから8月14日（現地時間、以下同）にブルペン練習を再開。18日からは標高1600mで打球がよく飛ぶロッキーズ本拠地での3連戦でブルペン入りしながら3本塁打と暴れてみせたが、その後は当たりが止まった。

「22日のパイレーツ戦前にはより負荷の高いライブBP（実戦形式の投球練習）で50日ぶりに打者を相手にしたが、その後の試合では3打数ノーヒットに終わった」（同前）

シーズン終盤に向けて投手復帰への調整が進むなか、スポーツジャーナリストの友成那智氏は大谷の現状をこう分析する。

「10月のポストシーズン（PS）での先発ローテーション入りを目指す大谷は、9月の試合で登板してイニング数を徐々に増やし、PSで本番を迎えることになる。PSの先発ローテは山本由伸、タリク・スクバル、大谷翔平、ブレーク・スネルと、左右が交互に登板するパターンが有力です。

問題は、今の大谷はブルペンに入ると打席の集中力が落ちる点。本塁打にできそうな甘い球でも外野まで飛ばせていない。投手としての調整を始めた途端、打つほうの精度が落ちてしまっている」

二刀流本格復帰の今季は大谷自身が投手に力点を置くシーズンと位置付けたが、膝や肩のアクシデントに見舞われ、思うようにいかなかった。

「今年32歳を迎えた大谷にとって、投打を同時に両立させるフル稼働の二刀流の難度が上がっているのは事実でしょう。しかし大谷本人の強い意向もあり、PSでのローテ入りを目指すシナリオが続くことになる」（同前）

シーズン最優秀投手に贈られるサイ・ヤング賞は規定投球回数に達しないことから、すでに絶望的な状況だ。

「シーズンMVPを争うカブスの外野手のPCAことピート・クロウ＝アームストロングにWAR（勝利への貢献度の指標）で大きく水をあけられるなか、大逆転するにはPCAが失速するか、大谷が投手として貢献するしかない。しかし、投手としての復帰へ歩を進めると打撃に影響するジレンマが生じている状況です」（同前）

2回も手術をした体で投手と打者の両方をやるとなると無理が出る

メジャーで二刀流を続ける大谷が唯一無二の存在であることに異論の余地はない。ただ、「いよいよ"二刀流をいつやめるか"をタブーとせずに考えなくてはならない時」とするのは、野球評論家の江本孟紀氏だ。

大谷が日本ハム時代、「162キロを投げ、10勝で10本塁打はNPB史上初の快挙」とメディアに称賛された当時から江本氏は、「あれだけの逸材は、投打のどちらかに専念したほうが大記録を残せるはず」としてきた。

その指摘は批判を受け、大谷の活躍もあって二刀流の是非を論じること自体がタブーのようになってきたが、時を経て改めて正対すべき状況が生まれつつある。今の大谷について江本氏はこう説く。

「投手に本格復帰した今季は、開幕当初からシーズン途中で壊れるのではないかと心配でした。凄い選手だが、2回も手術をした体で投手と打者の両方をやるとなると無理が出てしまう。32歳を過ぎて本格的な二刀流で年間を通して活躍するのは不可能でしょう。本人がどこで納得するかですが、今後の選手寿命を考えてどちらかに専念したほうがいいと思います」

江本氏は大谷の才能を評価するからこそ、「中6日で投げる投手より、毎日出られる野手のほうが記録を残せるはず」と言う。

「大谷は投手としてはメジャー9年で47勝。二刀流を続けても日米通算100勝（現在89勝）を超えるあたりまででしょう。投手に専念していたら200勝はできていた。でも、ここから打者に専念すれば、まだまだ記録は残せる。ホームランは年間50本近くが狙えるし、盗塁も心配なくできる。そのほうが選手生命も長くなる。ライトなどの守備についてファンを喜ばせることもできるでしょう」（江本氏）

2023年オフに「10年7億ドル」という超大型契約を大谷と交わしたドジャース球団の考えも重要だ。

これまで大谷は2018年、2023年と「5年周期」で右肘の手術を受けていることを踏まえ、前出・友成氏はこう言う。

「大谷は7月に上腕二頭筋の違和感でピッチングをやめたが、同部位の異常はトミー・ジョン手術に発展するケースが少なくない。球団としては3回目の手術はないということで、無理はさせたくないのが本音でしょう。ドジャースも次の"5年周期"にあたる2028年まで登板機会を与えながら、徐々に打者にシフトしていく考えではないか」

そこには、主力打者が30代後半ばかりという事情もあるという。

「主軸が長期契約のベテランスター選手ばかり。36歳のフレディ・フリーマンをはじめ、テオスカー・ヘルナンデス、ミゲル・ロハスと高齢化が進んでいる。36歳のマックス・マンシーは今季、予想外の活躍を見せているが、得点力の低下は否めない。大谷を打者に専念させ、25歳のアンディ・パヘスと3番・4番を打たせる構想が有力になってきます」（友成氏）

決断は大谷自身に委ねられる。当然、いつまでも二刀流の活躍を見たいというのがファンの願いだが、その時間が限られていることも現実なのだ。

※週刊ポスト2026年9月11日号