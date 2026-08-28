「中野ブロードウェイ」“2億円”時計窃盗　身柄拘束の瞬間 　逮捕のチリ人2人は日本入国4日後に犯行　その日のうちに大阪へ移動したか

東京・中野区の「中野ブロードウェイ」で今週起きた合計2億円相当の高級腕時計窃盗事件。

27日夜、大阪市内で逮捕されたチリ人の男2人が、事件の2日前に現場を下見していたことが分かりました。

さらに、FNNは容疑者の1人が警視庁の捜査員に身柄を拘束される場面を捉えた映像も入手しました。

事件が起きたのは25日の正午前。

現場は東京・中野区の商業施設「中野ブロードウェイ」1階にある時計店です。

店に侵入してきた2人組がショーケースをハンマーでたたき割り、中から高級腕時計4本、合計2億円相当を持ち去りました。

目撃者は「カッシャーンと音が鳴って、数秒後に男2人が走って行って、そこの通りで電動キックボードに乗って逃げた」と話していました。

2人組は犯行後、電動キックボードなどを使い、別々に逃走。

その後、現場から約300メートル離れた地点で合流した後、衣服やキックボードなどを放置し、中野駅方面に姿を消しました。

そして、2日が経った27日夜に捜査は急展開。

警視庁の捜査員が大阪市内の民泊施設にいたいずれもチリ人のピニャ・グスマン・ジェレミー・パオロ容疑者（23）とマンサーノ・ケサダ・ボリス・アレクシス容疑者（33）を窃盗容疑で逮捕したのです。

ピニャ容疑者の身柄が拘束される瞬間を捉えた映像には、青い服を着てリュックを背負い、スーツケースを持ったピニャ容疑者に捜査員が声をかける様子が映っていました。

すると、ピニャ容疑者はかばんからパスポートのようなものを取り出し、捜査員に手渡しました。

数分後、近くに黒い車が到着しピニャ容疑者はうつむきながら歩き車に乗り込みました。

警視庁によりますと、2人は8月21日にシドニー発の飛行機で日本に到着。

その後、東京・浅草にある民泊施設に宿泊し、事件2日前の23日昼過ぎに被害店舗を訪れたといいます。

目的は現場の下見とみられていて、パスポートを使用し電動キックボードを5分ほどレンタルしたということです。

さらに、2日後の事件当日は午前11時11分にJR中野駅に到着。

約25分後に駅周辺で電動キックボードを借りたうえで2人で現場に向かい、犯行に及んだとみられています。

犯行から約1時間後、2人は浅草の民泊施設に戻るとすぐに出発し、その日のうちに大阪市に到着したとみられます。

2人が逮捕された際、2本の高級腕時計が押収されましたが、被害品とみられる時計は1本のみで残り3本の時計は所持していなかったということです。

28日行われた民泊施設の家宅捜索でも、残る3本の腕時計は発見されなかったとみられます。

警視庁の調べに、ピニャ容疑者は「2人でやったことに間違いありません。盗んだのは1本のみで、ほかの3本についてはわかりません」と話し、容疑を一部否認しているといいます。

また、マンサーノ容疑者は「ピニャ容疑者は友だち。腕時計を売ってカネにして、そのカネを母国に持ち帰るつもりでした」と話していて、2人の関係を明かすとともに、容疑を認めているといいます。

一方で、見つかっていない3本の腕時計については、「逃走中に落とした」と供述しているということです。

警視庁は、他に共犯者がいないかを調べるとともに、見つかっていない腕時計3本のありかを調べています。