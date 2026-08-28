猫さんが動物病院でワクチン接種したところ、今回から証明書に写真がつくようになったという投稿者さま。どんな表情で写っているのか見てみると……？証明書に載っていた猫さんの顔写真がSNSに投稿されると、「いいかおしてはる」「可愛らしい！」といった声が寄せられました！

【写真：猫が動物病院でワクチンを接種→もらった『証明書』を見たら…笑ってしまう『猫の表情』】

Xアカウント「うるりちゃん (@ururi_thecat)」さまは、猫の「うるり」ちゃんの生活を発信しています。

ある日、ワクチン接種のために病院へ行くことになった、うるりちゃん。今回から、ワクチン接種証明書には顔写真がつくとのことで、飼い主さんも楽しみに証明書を見てみたのだそう。

すると……

な、なんか怒ってる……？おそらく注射が嫌だったのでしょう。その時の臨場感のある感情が、顔写真に表れていたのだとか！

️その場の臨場感が伝わる顔写真に大反響

そんなうるりちゃんの顔写真を見て、飼い主さんも「反抗心溢れるお顔」だと感じたようで、Xに投稿。

すると、そんなうるりちゃんの顔写真を見た人たちからは「おまっ…後でおぼえてとけよ…！みたいな顔www」「怒ってますねw」「がんばったんだねぇ」といった声が寄せられました！

そんなうるりちゃん。普段はキュルンとした瞳が可愛らしい、甘えん坊な猫さんなのだそう。Xアカウント「うるりちゃん (@ururi_thecat)」さまにてその様子が紹介されています。

うるりちゃん、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Xアカウント「うるりちゃん (@ururi_thecat)」さま

執筆：しおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。