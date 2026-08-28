King Gnu井口理、横浜流星主演『LOST10』で連ドラ初レギュラー！ 野呂佳代も出演決定
横浜流星が主演を務める10月スタートのドラマ『LOST10（ロストテン）』（TBS系／毎週金曜22時）に、井口理と野呂佳代の出演が決定した。井口は患者に親身に寄り添う小児科医、野呂は飯豊まりえ演じる田畠の姉を演じる。
【写真】横浜流星主演、井口理・野呂佳代共演『LOST10』キャスト陣
本作は、北海道の壮大な大地を舞台に、登山ツアー中に起きた遭難事故「支樺岳（しからだけ）事件」をきっかけに物語が絡み合っていくヒューマンサスペンス・エンタテインメント。
横浜は遭難事故を追う主人公の刑事・小駒（おごま）を演じ、小駒とともに事故の真相を追うフリーの保険調査員・直（なお）役に小栗旬、遭難したツアー客の一人である中学校教諭の亜矢（あや）役に中村アン、事故が起きた登山ツアーのガイドを務める田畠（たばたけ）役に飯豊まりえの出演が決定している。
このたび、田畠の娘の主治医であり、親身に寄り添う小児科医・吉野（よしの）役に井口理、田畠の姉・知花（ちか）役に野呂佳代の出演が決定した。
井口は、ロックバンド・King Gnuのボーカル＆キーボードとして音楽シーンを牽引する一方、俳優としても着実にキャリアを重ね、初挑戦にして主演を務めた舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』、10月公開予定の主演映画『逃げろお嬢さん』など、活動の幅を広げている。本作では、初の連続ドラマレギュラー出演を果たす。
塚原監督、新井プロデューサーとは、ゲスト出演し話題を呼んだ『MIU404』以来のタッグとなり、脚本を務める奥寺とは、主題歌を歌唱した映画『国宝』に続く縁となる。独特の佇まいと豊かな感性を生かした演技で魅了する井口が、本作では田畠親子の心に寄り添う小児科医・吉野を演じ、新たな一面を見せる。
野呂は、近年俳優としての活躍も目覚ましく、TBSでは日曜劇場『リブート』や『フェイクマミー』などの話題作に出演。「第128回ザテレビジョンドラマアカデミー賞」では助演女優賞を受賞するなど、圧倒的な親しみやすさとリアリティあふれる演技力で確かな存在感を放ってきた。初タッグとなる本作制作チームからの熱い期待を一身に受け、田畠の姉・知花役に抜擢され、繊細かつ感情豊かに演じる。
井口は「各話ごとの緊張感や展開の面白さに一気に引き込まれた。ぜひ僕の演じる吉野のことも疑いながら物語の展開にご期待いただきたい」、野呂は「温かく迎えていただき楽しくお芝居させていただいた。毎週次が気になる展開になっていてみなさんと一緒に考察を楽しみたい」と、それぞれ見どころや撮影への思いを語った。キャラクターたちが緻密に交差する中で、井口と野呂が物語にどのような深みを与えるのか、注目だ。
金曜ドラマ『LOST10』は、TBS系にて10月より毎週金曜22時放送。
※井口理と野呂佳代のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■吉野役／井口理
台本を一気に読ませていただきましたが、各話ごとの緊張感や「次はどうなっていくんだろう」という展開の面白さに一気に引き込まれました。『MIU404』以来となる新井プロデューサーと塚原監督の現場は、相変わらずとてもアットホームで温かい雰囲気が流れています。主演の横浜さんや小栗さんをはじめとする素晴らしいキャストの皆さんと日々刺激的で素敵な時間を過ごさせていただいています。「すべてを疑え」というテーマの通り、登場人物それぞれが何かしら抱えて生きていますので、ぜひ僕の演じる吉野のことも疑いながら（笑）、物語がどう展開していくのかご期待いただきたいです。
■知花役／野呂佳代
今回初めてチームに参加させていただき、温かく迎えていただき、スタッフの皆さん、キャストのみなさんと楽しくお芝居させていただきました。小栗さんとは、同世代という共通点からいろいろお話しさせていただき、お芝居もとても勉強になりましたし、刺激を受けました。毎週次が気になる展開になっていてみなさんと一緒に考察を楽しみたいです。
【写真】横浜流星主演、井口理・野呂佳代共演『LOST10』キャスト陣
本作は、北海道の壮大な大地を舞台に、登山ツアー中に起きた遭難事故「支樺岳（しからだけ）事件」をきっかけに物語が絡み合っていくヒューマンサスペンス・エンタテインメント。
このたび、田畠の娘の主治医であり、親身に寄り添う小児科医・吉野（よしの）役に井口理、田畠の姉・知花（ちか）役に野呂佳代の出演が決定した。
井口は、ロックバンド・King Gnuのボーカル＆キーボードとして音楽シーンを牽引する一方、俳優としても着実にキャリアを重ね、初挑戦にして主演を務めた舞台『キャッシュ・オン・デリバリー』、10月公開予定の主演映画『逃げろお嬢さん』など、活動の幅を広げている。本作では、初の連続ドラマレギュラー出演を果たす。
塚原監督、新井プロデューサーとは、ゲスト出演し話題を呼んだ『MIU404』以来のタッグとなり、脚本を務める奥寺とは、主題歌を歌唱した映画『国宝』に続く縁となる。独特の佇まいと豊かな感性を生かした演技で魅了する井口が、本作では田畠親子の心に寄り添う小児科医・吉野を演じ、新たな一面を見せる。
野呂は、近年俳優としての活躍も目覚ましく、TBSでは日曜劇場『リブート』や『フェイクマミー』などの話題作に出演。「第128回ザテレビジョンドラマアカデミー賞」では助演女優賞を受賞するなど、圧倒的な親しみやすさとリアリティあふれる演技力で確かな存在感を放ってきた。初タッグとなる本作制作チームからの熱い期待を一身に受け、田畠の姉・知花役に抜擢され、繊細かつ感情豊かに演じる。
井口は「各話ごとの緊張感や展開の面白さに一気に引き込まれた。ぜひ僕の演じる吉野のことも疑いながら物語の展開にご期待いただきたい」、野呂は「温かく迎えていただき楽しくお芝居させていただいた。毎週次が気になる展開になっていてみなさんと一緒に考察を楽しみたい」と、それぞれ見どころや撮影への思いを語った。キャラクターたちが緻密に交差する中で、井口と野呂が物語にどのような深みを与えるのか、注目だ。
金曜ドラマ『LOST10』は、TBS系にて10月より毎週金曜22時放送。
※井口理と野呂佳代のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■吉野役／井口理
台本を一気に読ませていただきましたが、各話ごとの緊張感や「次はどうなっていくんだろう」という展開の面白さに一気に引き込まれました。『MIU404』以来となる新井プロデューサーと塚原監督の現場は、相変わらずとてもアットホームで温かい雰囲気が流れています。主演の横浜さんや小栗さんをはじめとする素晴らしいキャストの皆さんと日々刺激的で素敵な時間を過ごさせていただいています。「すべてを疑え」というテーマの通り、登場人物それぞれが何かしら抱えて生きていますので、ぜひ僕の演じる吉野のことも疑いながら（笑）、物語がどう展開していくのかご期待いただきたいです。
■知花役／野呂佳代
今回初めてチームに参加させていただき、温かく迎えていただき、スタッフの皆さん、キャストのみなさんと楽しくお芝居させていただきました。小栗さんとは、同世代という共通点からいろいろお話しさせていただき、お芝居もとても勉強になりましたし、刺激を受けました。毎週次が気になる展開になっていてみなさんと一緒に考察を楽しみたいです。