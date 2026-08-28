「接触を開始した」サウジから関心報道の日本代表10番に指揮官が本音「移籍市場が開いている限り…」
サウジアラビアのクラブからの関心が報じられたフランクフルトMF堂安律に指揮官が言及した。
先日、サウジアラビアの複数メディアによって、同国リーグのアル・イテハドが日本代表10番の獲得を検討していると伝えられた。『Al Riyadiah』によれば、アル・イテハドは、フランス人FWのディアビがレバークーゼンへ移籍した場合に備え、堂安をリストアップしているという。
また『ysscores』は、「すでにクラブ側と堂安が予備的な接触を開始しており、獲得に向けた準備を進めている」とも報じている。
そんななか、ドイツメディア『mittelhessen』によれば、フランクフルトのアディ・ヒュッター監督が堂安の去就に触れ、次のように話した。
「もちろん、退団は望んでいない。彼は私にとって間違いなくトップクラスの選手だ。だが、移籍市場が開いている限り、ある意味、自分たちが乗客として座っているような状態になるものだ」
今後の動向に注目が集まる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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また『ysscores』は、「すでにクラブ側と堂安が予備的な接触を開始しており、獲得に向けた準備を進めている」とも報じている。
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「もちろん、退団は望んでいない。彼は私にとって間違いなくトップクラスの選手だ。だが、移籍市場が開いている限り、ある意味、自分たちが乗客として座っているような状態になるものだ」
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