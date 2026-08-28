坂口健太郎、倉田瑛茉と“あっち向いてホイ” 『私はあなたを知らない、』ほっこりメイキング映像
俳優の坂口健太郎が主演する映画『私はあなたを知らない、』が、きょう28日に公開された。これにあわせ、坂口と、幼少期の朝子を演じた倉田瑛茉が撮影の合間に遊ぶ姿を収めたメイキング映像と写真が公開された。
【動画】坂口健太郎と倉田瑛茉の仲睦まじい姿にほっこり
本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりに完全オリジナル脚本を手がけた中野量太監督による日仏共同製作のヒューマンサスペンス。“家族”という幸せの形を狂おしいほどに追い求め、愛する人を殺めた孤独な青年・夕平を坂口が演じる。
公開された映像は、坂口と倉田が「あっち向いてホイ」に似た遊びを楽しむ様子を捉えたもの。「た・ま・ご、生まれたて！」「一歳」「二歳」と倉田が掛け声を発し、坂口は指を差された方向と同じ向きにならないよう、顔を上下左右に動かしていく。
何度も上方向ばかりを指さす無邪気な倉田に対し、坂口が「上ばっかり（笑）」と笑いながら首を振るなど、2人の楽しげな様子が映し出される。そして「八歳！」の掛け声で、ついに倉田が指した方向へ顔を向けてしまうと、勝利した倉田は大喜び。そんな倉田を優しく見つめる坂口の姿から、2人の仲の良さと現場の和やかな空気がうかがえる。
劇中では、夕平が幼い朝子とともに過ごし、少しずつ関係を築いていく様子が描かれる。しかし、ある事件によって2人の人生は一変。13年後、刑務所の面会室で夕平は「何がどうすれば本当の家族なんですかね？ 血ですか？ 手続ですか？ 一緒にいる時間ですか？」と問いかける。
愛する人を殺めた男と、母を奪われた娘。封印された記憶と事件の真相に触れた時、それぞれの心が揺らぎ始める。坂口のほか、成長した朝子役で早瀬憩、堀田真由、倉田らが出演している。
【動画】坂口健太郎と倉田瑛茉の仲睦まじい姿にほっこり
本作は、『湯を沸かすほどの熱い愛』以来、10年ぶりに完全オリジナル脚本を手がけた中野量太監督による日仏共同製作のヒューマンサスペンス。“家族”という幸せの形を狂おしいほどに追い求め、愛する人を殺めた孤独な青年・夕平を坂口が演じる。
何度も上方向ばかりを指さす無邪気な倉田に対し、坂口が「上ばっかり（笑）」と笑いながら首を振るなど、2人の楽しげな様子が映し出される。そして「八歳！」の掛け声で、ついに倉田が指した方向へ顔を向けてしまうと、勝利した倉田は大喜び。そんな倉田を優しく見つめる坂口の姿から、2人の仲の良さと現場の和やかな空気がうかがえる。
劇中では、夕平が幼い朝子とともに過ごし、少しずつ関係を築いていく様子が描かれる。しかし、ある事件によって2人の人生は一変。13年後、刑務所の面会室で夕平は「何がどうすれば本当の家族なんですかね？ 血ですか？ 手続ですか？ 一緒にいる時間ですか？」と問いかける。
愛する人を殺めた男と、母を奪われた娘。封印された記憶と事件の真相に触れた時、それぞれの心が揺らぎ始める。坂口のほか、成長した朝子役で早瀬憩、堀田真由、倉田らが出演している。