新人俳優の江口慶＆具志川莉央、映画『キミノオト』でW主演 “音”を通じて共鳴する中学生の青春ストーリー 佐藤二朗、柄本明も出演
新人俳優の江口慶と具志川莉央がW主演を務める映画『キミノオト』が、12月25日より東京・新宿武蔵野館ほかで全国公開されることが決定した。佐藤二朗、柄本明も出演する。
【Xより】母の死を伝えるとともに…現在の心境にも触れた佐藤二朗
同作は、幼少期のトラウマから「他人の聞いている音」が聞こえ、自分を隠して生きる少年・優護と、クラスで孤立しながら一人で夢を追う少女・理穂という、孤独を抱えた2人の中学生が、“音”を通じて共鳴し、自分の居場所を探していく青春ストーリー。江口が優護、具志川が理穂を演じ、2人を見守り、導く大人たちを佐藤、柄本が演じる。
優護は、幼い頃から「他人の聞いている音」が聞こえ、その声を書き留めた「音ノート」は中学2年生で82冊を数える。家でも学校でも本音を隠して生きる中、クラスでいじめのターゲットとなっている理穂に対しても見て見ぬふりをしていた。
そんなある日、優護は廃屋で“フォーリー（映画の効果音）”作りに打ち込む理穂の姿を目撃。フォーリーアーティストを夢見る理穂とともに、手持ち花火やローファーの足音など、身近なものを使った音作りに挑戦していく。誰にも理解されないと思っていた2人は、“音”を通して次第にかけがえのない存在となっていく。
解禁されたポスターには、「聞こえすぎる世界で、明日を見つけた」というコピーとともに、音を作り出す優護と理穂の姿が切り取られ、“音”をきっかけに出会い、少しずつ心の距離を縮めていく二人の関係性が描かれている。夕暮れを思わせる柔らかな光と、どこか懐かしさを感じさせる色合いで、2人のひと夏の青春を表現している。
予告では、和歌山の美しい景色と、そこに響くさまざまな“音”を切り取りながら物語の世界観を描写。ゆったりとした映像と優しい音楽で、“あの頃”の記憶を呼び起こすような映像に仕上がっている。
監督を務めるのは、本作で商業長編映画デビューを果たす空下慎。『月』『ぼくのお日さま』などを手がけたRIKIプロジェクトが企画・制作を担当し、空下監督の出身地でもある和歌山でオールロケを敢行した。少年少女の繊細な心の揺れを、映像と音で描き出す。
江口は「美しい和歌山の風景と、その中で描かれる優護と理穂の心情が本作の見どころです。優護の持つ強さを通じて、もっと自由に、気楽に、『優しく生きることの喜び』をお届けできればと思います」とコメント。
具志川は、撮影を通じて「心の支えの大切さや、『フォーリー』という音の表現の面白さ」を知ったといい、「理穂を通して、自分にとってかけがえのないものと向き合う時間の大切さを感じていただけたらうれしいです」と呼びかけている。
また、佐藤は江口と具志川について「目映いほどの瑞々しさに圧倒されながら、なんとか作品の一部になるよう、奮闘いたしました」と振り返り、「主演お2人の煌（きら）めきが、スクリーンで1人でも多くの方々の目に焼きつくことを願っています」とコメント。
空下監督は、30歳を迎えた際に「僕は『誰の』人生を生きているんだろう」と立ち止まったことを明かし、「僕は自分の人生を生きることに決めて、映画を撮りました。誰かがふっと立ち止まったときに、優しく背中を押せる映画でありますように」と作品に込めた思いを寄せている。
【Xより】母の死を伝えるとともに…現在の心境にも触れた佐藤二朗
同作は、幼少期のトラウマから「他人の聞いている音」が聞こえ、自分を隠して生きる少年・優護と、クラスで孤立しながら一人で夢を追う少女・理穂という、孤独を抱えた2人の中学生が、“音”を通じて共鳴し、自分の居場所を探していく青春ストーリー。江口が優護、具志川が理穂を演じ、2人を見守り、導く大人たちを佐藤、柄本が演じる。
そんなある日、優護は廃屋で“フォーリー（映画の効果音）”作りに打ち込む理穂の姿を目撃。フォーリーアーティストを夢見る理穂とともに、手持ち花火やローファーの足音など、身近なものを使った音作りに挑戦していく。誰にも理解されないと思っていた2人は、“音”を通して次第にかけがえのない存在となっていく。
解禁されたポスターには、「聞こえすぎる世界で、明日を見つけた」というコピーとともに、音を作り出す優護と理穂の姿が切り取られ、“音”をきっかけに出会い、少しずつ心の距離を縮めていく二人の関係性が描かれている。夕暮れを思わせる柔らかな光と、どこか懐かしさを感じさせる色合いで、2人のひと夏の青春を表現している。
予告では、和歌山の美しい景色と、そこに響くさまざまな“音”を切り取りながら物語の世界観を描写。ゆったりとした映像と優しい音楽で、“あの頃”の記憶を呼び起こすような映像に仕上がっている。
監督を務めるのは、本作で商業長編映画デビューを果たす空下慎。『月』『ぼくのお日さま』などを手がけたRIKIプロジェクトが企画・制作を担当し、空下監督の出身地でもある和歌山でオールロケを敢行した。少年少女の繊細な心の揺れを、映像と音で描き出す。
江口は「美しい和歌山の風景と、その中で描かれる優護と理穂の心情が本作の見どころです。優護の持つ強さを通じて、もっと自由に、気楽に、『優しく生きることの喜び』をお届けできればと思います」とコメント。
具志川は、撮影を通じて「心の支えの大切さや、『フォーリー』という音の表現の面白さ」を知ったといい、「理穂を通して、自分にとってかけがえのないものと向き合う時間の大切さを感じていただけたらうれしいです」と呼びかけている。
また、佐藤は江口と具志川について「目映いほどの瑞々しさに圧倒されながら、なんとか作品の一部になるよう、奮闘いたしました」と振り返り、「主演お2人の煌（きら）めきが、スクリーンで1人でも多くの方々の目に焼きつくことを願っています」とコメント。
空下監督は、30歳を迎えた際に「僕は『誰の』人生を生きているんだろう」と立ち止まったことを明かし、「僕は自分の人生を生きることに決めて、映画を撮りました。誰かがふっと立ち止まったときに、優しく背中を押せる映画でありますように」と作品に込めた思いを寄せている。