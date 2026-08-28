故・東野圭吾さん原作ドラマをTVerで無料配信 福山雅治主演『ガリレオ』など3作品
福山雅治主演のドラマ『ガリレオ』（フジテレビ系）をはじめ、故・東野圭吾さんの作品を原作とするドラマが、「東野圭吾特集」として8月28日よりTVerにて配信される。
【動画】福山雅治が主演する「ガリレオ」シリーズ劇場版第3弾『沈黙のパレード』予告編
長年にわたり数々のベストセラーを世に送り出し、今年7月に亡くなった日本を代表するミステリー作家・東野圭吾さん。今回、東野さんの作品を原作とする代表的なドラマ3作品がラインナップされた。
対象作品は、テレビ東京の単発ドラマ『ドラマスペシャル「東野圭吾 手紙」』、テレビ朝日の『秘密』（全9話）、フジテレビの『ガリレオ』（全10話）の3作品。世代を超えて愛され続ける感動作から緊張感あふれるミステリーまで、東野作品の魅力をTVerで無料で楽しむことができる。
「東野圭吾特集」はTVerにて8月28日13時より無料配信。
【動画】福山雅治が主演する「ガリレオ」シリーズ劇場版第3弾『沈黙のパレード』予告編
長年にわたり数々のベストセラーを世に送り出し、今年7月に亡くなった日本を代表するミステリー作家・東野圭吾さん。今回、東野さんの作品を原作とする代表的なドラマ3作品がラインナップされた。
対象作品は、テレビ東京の単発ドラマ『ドラマスペシャル「東野圭吾 手紙」』、テレビ朝日の『秘密』（全9話）、フジテレビの『ガリレオ』（全10話）の3作品。世代を超えて愛され続ける感動作から緊張感あふれるミステリーまで、東野作品の魅力をTVerで無料で楽しむことができる。
「東野圭吾特集」はTVerにて8月28日13時より無料配信。