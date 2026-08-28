人気芸人と電撃離婚の女優38歳、かわいらしい“癖”告白「我が子にもまねっこされてます」
女優の沢井美優が27日にInstagramを更新。かわいらしい“癖”告白し写真で披露すると、ファンから「癒してもらってます」「尊い」といった反響が寄せられた。
【写真】人気芸人と電撃離婚の女優38歳、ガチすぎる「かき氷愛」 インスタイッキ見
沢井が「口を隠す癖」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、口を隠しながら弾ける笑顔を見せる様子が収められている。投稿の中で沢井は「笑うとつい口を隠しちゃう。我が子にもまねっこされてます まねっこがかわいいの笑」とつづっている。
彼女の投稿にファンからは「すばらしい笑顔」「笑顔に癒してもらってます」「親子で笑顔が似てるのは尊い」「可愛い仕草ですね」などの声が集まっている。
【沢井美優（さわいみゆう）】
1987年10月23日生まれ、神奈川県出身の38歳。『家なき子』（日本テレビ系）に感動したことをきっかけに13歳で芸能界デビュー。2003年から2004年に放送された実写ドラマ版『美少女戦士セーラームーン』にて、月野うさぎ／セーラームーン役で主演を務めた。この作品でセーラー戦士として共演した北川景子らキャストとはお互いの誕生日をお祝いするほど今も仲が良く、たびたびInstagramにセーラー女子会と称して集合ショットを公開している。
2022年10月にお笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行との結婚。2024年11月に第1子出産を発表したが、今年7月に離婚を発表した。かき氷好きを公言しており、不定期で「おつきさまのこおりやさん」という専門店を営業している。Instagramではそんな大好きなかき氷を楽しむ姿を多数公開している。
引用：「沢井美優」Instagram（＠sawai_miyuu）
【写真】人気芸人と電撃離婚の女優38歳、ガチすぎる「かき氷愛」 インスタイッキ見
沢井が「口を隠す癖」と投稿したのは自身のオフショット。複数公開されている写真には、口を隠しながら弾ける笑顔を見せる様子が収められている。投稿の中で沢井は「笑うとつい口を隠しちゃう。我が子にもまねっこされてます まねっこがかわいいの笑」とつづっている。
【沢井美優（さわいみゆう）】
1987年10月23日生まれ、神奈川県出身の38歳。『家なき子』（日本テレビ系）に感動したことをきっかけに13歳で芸能界デビュー。2003年から2004年に放送された実写ドラマ版『美少女戦士セーラームーン』にて、月野うさぎ／セーラームーン役で主演を務めた。この作品でセーラー戦士として共演した北川景子らキャストとはお互いの誕生日をお祝いするほど今も仲が良く、たびたびInstagramにセーラー女子会と称して集合ショットを公開している。
2022年10月にお笑いコンビ・ティモンディの高岸宏行との結婚。2024年11月に第1子出産を発表したが、今年7月に離婚を発表した。かき氷好きを公言しており、不定期で「おつきさまのこおりやさん」という専門店を営業している。Instagramではそんな大好きなかき氷を楽しむ姿を多数公開している。
引用：「沢井美優」Instagram（＠sawai_miyuu）