日本の果てに眠る幻の集落へ！礼文島「メシクニ」で探るニシン漁の繁栄と自然の脅威
YouTubeチャンネル「ナナジャパ」が「【礼文島・後編】本当にあった！日本の果ての“幻の集落”｜メシクニ・メシコタイ、その全貌」と題した動画を公開しました。動画では、北海道・礼文島の西海岸に残る幻の集落跡「メシクニ」を目指し、道なき道を進む過酷な探索の様子と、かつてニシン漁で栄えた歴史を紐解いています。
崖の上から身の丈ほどある草むらをかき分け、崩れやすい斜面を慎重に下りてようやく海岸へたどり着くナナジャパ。強風や足元の悪い岩場に苦戦しながらも歩を進めると、断崖絶壁の下に木造の家屋群が現れます。「家が見えた…！」と声を上げ、ついに幻の「メシクニ集落」へと足を踏み入れました。
集落には、かつて漁師が使っていたとされる番屋が残されており、中には二槽式洗濯機や冷蔵庫といった生活の痕跡がそのまま残されています。浜辺にはヤマハのボートや漁で使うカゴなどのほか、中国語や韓国語が記された漂着ゴミも散乱しており、人が去った後のリアルな光景が映し出されています。その後、さらに奥にある「メシコタイ集落」を目指そうとしますが、深さのある海や危険な岩場に阻まれ、安全を第一に引き返す決断を下しました。
動画の後半では、この地が明治から昭和初期にかけてニシン漁で未曾有の繁栄を迎えたものの、1954年を境にニシンが姿を消し、巨大台風の被害も重なって人々が去っていった歴史が語られます。自然の厳しさと人間の繁栄の脆さを物語る景色について、「この風景は私たちに『自然との共生』の在り方を問いかけている気がしますよね」と感慨深く語りました。
日本の果てにひっそりと残る幻の集落跡。過酷な道のりの果てに見える手つかずの自然と歴史の痕跡は、かつての営みを今に伝える貴重な映像記録となっています。
崖の上から身の丈ほどある草むらをかき分け、崩れやすい斜面を慎重に下りてようやく海岸へたどり着くナナジャパ。強風や足元の悪い岩場に苦戦しながらも歩を進めると、断崖絶壁の下に木造の家屋群が現れます。「家が見えた…！」と声を上げ、ついに幻の「メシクニ集落」へと足を踏み入れました。
集落には、かつて漁師が使っていたとされる番屋が残されており、中には二槽式洗濯機や冷蔵庫といった生活の痕跡がそのまま残されています。浜辺にはヤマハのボートや漁で使うカゴなどのほか、中国語や韓国語が記された漂着ゴミも散乱しており、人が去った後のリアルな光景が映し出されています。その後、さらに奥にある「メシコタイ集落」を目指そうとしますが、深さのある海や危険な岩場に阻まれ、安全を第一に引き返す決断を下しました。
動画の後半では、この地が明治から昭和初期にかけてニシン漁で未曾有の繁栄を迎えたものの、1954年を境にニシンが姿を消し、巨大台風の被害も重なって人々が去っていった歴史が語られます。自然の厳しさと人間の繁栄の脆さを物語る景色について、「この風景は私たちに『自然との共生』の在り方を問いかけている気がしますよね」と感慨深く語りました。
日本の果てにひっそりと残る幻の集落跡。過酷な道のりの果てに見える手つかずの自然と歴史の痕跡は、かつての営みを今に伝える貴重な映像記録となっています。
YouTubeの動画内容
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