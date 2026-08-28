息を呑む絶景の連続！礼文島に眠る幻の集落「メシクニ・メシコタイ」を目指す秘境探検

「皆さん、これが最後です」終戦5日後に自決した9人の電話交換手。教科書にも載らない樺太の悲劇を今知るべき理由

知っておきたい終戦直後の悲劇。北海道沖で1700人以上が犠牲になった「三船殉難事件」とは