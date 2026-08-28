ネパールで行方不明の日本人はヤマモトトシタカさんカヨコさんら子ども3人含む一家か　現地当局が名簿発表　大規模土石流被害で

ネパールと中国の国境付近で発生した大規模な土石流で、ネパール政府観光局が日本人を含む行方不明者の名簿を公表しました。

26日に発生した大規模な土石流では、ネパール側で389人、中国側で3人のあわせて392人が死亡し、1400人以上が行方不明です。

ネパール政府観光局が27日に公表した行方不明者の名簿には、ローマ字で、ヤマモト・トシタカさん、ヤマモト・リュウトさん、ヤマモト・カヨコさん、ヤマモト・カナコさん、ヤマモト・ハヤトさんの日本人5人が掲載されています。

旅行会社によりますと、5人は子ども3人を含む一家で、19日に大阪から中国入りし、車でネパールに入国したあと、連絡が取れなくなりました。

一方、中国の自然資源省の専門家は、今回の土石流について氷河の崩落が原因とする見方を示しました。

さらに、ネパール警察は、国境からおよそ18キロ上流で川がせき止められ、新たに湖が形成されたと発表しました。

「自然のダム」が決壊すれば、再び洪水が発生するおそれがあるとして、警戒を呼びかけています。

ネパール当局は、今回の土石流についてSNSや公式サイトを通じて頻繁に情報発信し、行方不明者や救助された人の氏名などを公開して、安否確認につながる情報提供を求めています。