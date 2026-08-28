アメリカ社会でAIの使用が広がる中、医療現場に混乱が生じているとして、全米各地で看護師たちがAIの使用に反対する抗議活動を行いました。

記者

「医療現場でのAIの利用に反対する看護師たちが抗議活動を行っています」

アメリカの病院では、看護師の人員配置などでのAIの活用が広がっています。「AIによる指示で人手不足の職場が多数出るなどの混乱が生じている」として、全米の看護師たちが27日、各地で一斉に抗議活動を行いました。

男性看護師

「私たちに必要なのは」

参加者

「パランティアのAIをなくすこと」

男性看護師

「いつまでに」

参加者

「今すぐ」

首都ワシントンで行われた抗議活動では大手AI企業「パランティア・テクノロジー」の事務所の近くで、AIを使った病床の管理・運営システムの撤廃を訴えました。

看護師

「看護師の配置や担当の割り当てが、人ではなくAIに委ねられることに私たちは懸念を持っています」

パランティア社のシステムは、アメリカ軍や政府機関など人命や人権に関わる場面でも使用が広がっていて、アメリカ社会で大きな議論となっています。