お父さんにかまってほしい猫ちゃんの光景にキュンとしてしまうと、67万表示の反響を呼んでいます。ゲームに夢中で猫ちゃんに気づかないお父さん。そこで猫ちゃんは静かに『波動』を送ることにしたようで…？投稿を見た人からは、「たまらなく健気でお利口さん」「ジッと待ってられるなんて、賢い猫ちゃん」と感想が寄せられています。

【写真：ゲーム中のお父さん→すぐ隣を見ると、『猫』が…あまりにも『健気な様子』】

ゲーム中のお父さんに『波動』を送るやくも君

Xアカウント『元気な綿棒 アメショやくも』に投稿されて反響を呼んでいるのは、アメリカンショートヘアーのやくも君が、ゲーム中のお父さんに『波動』を送っている光景。その日、ゲームに没頭していたお父さん。その隣には…やくも君の姿が。

どうやら、やくも君はお父さんにかまってほしかったようで、隣にちょこんと座ってゲームが終わるのを待っていたそう。お父さんの楽しみを邪魔しないようにと、お利口に待っているやくも君に思わず感心してしまいます。

しかし、テンポのいいゲームでなかなか休憩が挟めないため、お父さんはやくも君に気づかなかったご様子。そんなお父さんに気づいてほしそうに、じっと見つめて『波動』を送るやくも君。その健気な姿に愛おしさが込み上げてきます。

こちらの光景には、「タマラン可愛さなのだが…」「おててを揃えてピシッとした姿勢で待つやくも君、偉いね」「良い子すぎる…神の力でゲームを強制スリープしたい」と、お利口に待つやくも君を絶賛する声が寄せられることとなりました。

普段のやくも君とお父さんは…

この日はなかなかやくも君の視線に気づいてあげられなかったお父さんですが、普段はたくさんの愛情を注いでくれています。寝起きにお父さんに抱っこをされてなんだか幸せそうなお顔をしていたり、お父さんの前でだけちょっぴりダンディな表情を見せてみたり。普段からたくさんの信頼を積み上げているからこそ、そんな姿を見せてくれているのだと伝わってきます。

Xアカウント『元気な綿棒 アメショやくも』では、そんなやくも君と家族たちの温かい日常を垣間見ることができますよ。

写真・動画提供：Xアカウント「元気な綿棒 アメショやくも」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。