ジェラルド・バトラー主演『グリーンランド ―地球最後の希望―』27年1.1日本公開決定＆特報解禁！
ジェラルド・バトラーが主演するリアルディザスターアクション映画『グリーンランド ―地球最後の希望―』が、2027年1月1日に日本公開されることが決定。併せて、特報映像、トリプルティザービジュアルが解禁された。
【動画】極限を、生き抜け―圧倒的VFXで解き放つアルティメット・ディザスターアクション『グリーンランド ―地球最後の希望―』特報
世界28ヵ国で初登場No.1を記録したリアルディザスターアクション『グリーンランド ―地球最後の2日間―』が、最大のスケールで帰ってくる。
巨大隕石の衝突から、5年―。生き残った人類を待っていたのは、落下し続ける隕石、荒れ狂う大地、誰も見たことがない自然災害の数々、そして、無法地帯で生きる危険な人間たち。ジョン・ギャリティとその家族は、はるかフランスの地に存在するとされる地球最後の希望“約束の地”を目指し、命懸けの移住を決意するのだが…。
主演はジェラルド・バトラー。前作『グリーンランド ―地球最後の2日間―』に続き、家族を守るため、どんな困難にも立ち向かう強靭な父親ジョン・ギャリティを熱演する。妻アリソン役でモリーナ・バッカリン、息子ネイサン役でローマン・グリフィン・デイヴィスが共演。
監督は前作『グリーンランド』と『エンド・オブ・ステイツ』でもバトラーとタッグを組んだリック・ローマン・ウォーが続投。『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』、ドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」などを手掛けた映像チームがVFXで圧倒的なディザスターシーンの数々を解き放つ。
このたび解禁されたのは、人類に迫る新たな脅威を映し出した特報映像とトリプルティザービジュアル。
特報映像は、「世界の終わりは、はじまりに過ぎなかった」という一言から幕を開ける。かつて巨大隕石の衝突により壊滅した地球。生き残った人類を巨大な嵐が襲い、激しい衝撃と共に、ロープの吊り橋から人々が奈落の底へと落ちていく。さらには、かつて地球を滅ぼした隕石が再び空から無数に降り注ぐなど、人類に立ちはだかる未知の脅威の数々が捉えられている。そんな絶望的な状況の中でも、懸命に家族を守り抜こうとする父親の姿に胸が熱くなる。果たして、家族は無事に“約束の地”へたどり着くことができるのか―？
トリプルティザービジュアルは、巨大隕石が地球に衝突する瞬間を捉えた迫力ある1枚と、各地に降り注ぐ隕石から家族を守り抜く覚悟を決めたジェラルド・バトラーの姿を映した1枚、過酷な運命を乗り越えようと家族を信じ、共に立ち向かうモリーナ・バッカリンの決意を映し出した1枚の3種だ。
映画『グリーンランド ―地球最後の希望―』は、2027年1月1日公開。
【動画】極限を、生き抜け―圧倒的VFXで解き放つアルティメット・ディザスターアクション『グリーンランド ―地球最後の希望―』特報
世界28ヵ国で初登場No.1を記録したリアルディザスターアクション『グリーンランド ―地球最後の2日間―』が、最大のスケールで帰ってくる。
巨大隕石の衝突から、5年―。生き残った人類を待っていたのは、落下し続ける隕石、荒れ狂う大地、誰も見たことがない自然災害の数々、そして、無法地帯で生きる危険な人間たち。ジョン・ギャリティとその家族は、はるかフランスの地に存在するとされる地球最後の希望“約束の地”を目指し、命懸けの移住を決意するのだが…。
監督は前作『グリーンランド』と『エンド・オブ・ステイツ』でもバトラーとタッグを組んだリック・ローマン・ウォーが続投。『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』、ドラマ「ハウス・オブ・ザ・ドラゴン」などを手掛けた映像チームがVFXで圧倒的なディザスターシーンの数々を解き放つ。
このたび解禁されたのは、人類に迫る新たな脅威を映し出した特報映像とトリプルティザービジュアル。
特報映像は、「世界の終わりは、はじまりに過ぎなかった」という一言から幕を開ける。かつて巨大隕石の衝突により壊滅した地球。生き残った人類を巨大な嵐が襲い、激しい衝撃と共に、ロープの吊り橋から人々が奈落の底へと落ちていく。さらには、かつて地球を滅ぼした隕石が再び空から無数に降り注ぐなど、人類に立ちはだかる未知の脅威の数々が捉えられている。そんな絶望的な状況の中でも、懸命に家族を守り抜こうとする父親の姿に胸が熱くなる。果たして、家族は無事に“約束の地”へたどり着くことができるのか―？
トリプルティザービジュアルは、巨大隕石が地球に衝突する瞬間を捉えた迫力ある1枚と、各地に降り注ぐ隕石から家族を守り抜く覚悟を決めたジェラルド・バトラーの姿を映した1枚、過酷な運命を乗り越えようと家族を信じ、共に立ち向かうモリーナ・バッカリンの決意を映し出した1枚の3種だ。
映画『グリーンランド ―地球最後の希望―』は、2027年1月1日公開。