ジェラルド・バトラー主演『グリーンランド』続編、2027年元日公開 隕石衝突から5年後を描く
俳優のジェラルド・バトラーが主演する映画『Greenland 2: Migration』が、『グリーンランド ―地球最後の希望―』の邦題で2027年1月1日に日本公開されることが決定した。あわせて、生き残った人類を襲う新たな脅威を収めた特報映像と、3種類のティザービジュアルが公開された。
【動画】『グリーンランド』続編、特報映像
本作は、ディザスターアクション『グリーンランド ー地球最後の2日間ー』（2020年）の続編。巨大隕石の衝突から5年後、壊滅した地球を舞台に、ジョン・ギャリティと家族の新たな旅を描く。
生き残った人類を待ち受けていたのは、なおも落下し続ける隕石や荒れ狂う大地、未知の自然災害、そして無法地帯で生きる危険な人々だった。ジョンたちは、フランスに存在するとされる“地球最後の希望”である「約束の地」を目指し、命懸けの移住を決意する。
『ジオストーム』『エンド・オブ・ステイツ』などで知られるバトラーが、家族を守る父ジョン役を続投。妻アリソンを『デッドプール』シリーズのモリーナ・バッカリン、息子ネイサンを『ジョジョ・ラビット』のローマン・グリフィン・デイヴィスが再び演じる。
監督も、前作『グリーンランド』と『エンド・オブ・ステイツ』でもバトラーとタッグを組んだリック・ローマン・ウォーが続投。『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』、ドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』などに携わった映像チームがVFXを手がける。
特報は、「世界の終わりは、はじまりに過ぎなかった」という言葉から幕を開ける。巨大な嵐が人々を襲い、激しい衝撃によってつり橋から人々が落下。さらに、無数の隕石が再び空から降り注ぐなど、壊滅を生き延びた人類に迫る脅威が次々と映し出される。
絶望的な状況の中、ジョンが懸命に家族を守ろうとする姿も収録。一家が無事に「約束の地」へたどり着けるのか、先行きの見えない旅を予感させる映像となっている。
3種類のティザービジュアルには、巨大隕石が地球に衝突する瞬間のほか、降り注ぐ隕石を前に家族を守る覚悟を決めたジョン、過酷な運命に家族と立ち向かうアリソンの姿がそれぞれ描かれている。
【動画】『グリーンランド』続編、特報映像
本作は、ディザスターアクション『グリーンランド ー地球最後の2日間ー』（2020年）の続編。巨大隕石の衝突から5年後、壊滅した地球を舞台に、ジョン・ギャリティと家族の新たな旅を描く。
『ジオストーム』『エンド・オブ・ステイツ』などで知られるバトラーが、家族を守る父ジョン役を続投。妻アリソンを『デッドプール』シリーズのモリーナ・バッカリン、息子ネイサンを『ジョジョ・ラビット』のローマン・グリフィン・デイヴィスが再び演じる。
監督も、前作『グリーンランド』と『エンド・オブ・ステイツ』でもバトラーとタッグを組んだリック・ローマン・ウォーが続投。『アベンジャーズ／エイジ・オブ・ウルトロン』、ドラマ『ハウス・オブ・ザ・ドラゴン』などに携わった映像チームがVFXを手がける。
特報は、「世界の終わりは、はじまりに過ぎなかった」という言葉から幕を開ける。巨大な嵐が人々を襲い、激しい衝撃によってつり橋から人々が落下。さらに、無数の隕石が再び空から降り注ぐなど、壊滅を生き延びた人類に迫る脅威が次々と映し出される。
絶望的な状況の中、ジョンが懸命に家族を守ろうとする姿も収録。一家が無事に「約束の地」へたどり着けるのか、先行きの見えない旅を予感させる映像となっている。
3種類のティザービジュアルには、巨大隕石が地球に衝突する瞬間のほか、降り注ぐ隕石を前に家族を守る覚悟を決めたジョン、過酷な運命に家族と立ち向かうアリソンの姿がそれぞれ描かれている。